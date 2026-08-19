Hirta čeká další Grand Tour, poosmé pojede Vueltu

Jan Hirt podle očekávání nechybí v oficiální nominaci týmu NSN na Vueltu, jež začne v sobotu v Monaku. Španělskou Grand Tour pětatřicetiletý vrchař pojede poosmé v kariéře. Ve startovní listině je zatím Hirt jediným Čechem, soupisky ale dosud neoznámily všechny stáje.
Zkušený Hirt od debutu v roce 2018 chyběl na Vueltě jen dvakrát, jeho nejlepším umístěním v celkovém pořadí je 28. pozice z roku 2021.
Letos už třebíčský rodák startoval na svém oblíbeném Giru d'Italia, kde obsadil 12. pozici. Na Vueltě bude podle svých vyjádření pro média spíše cílit na etapové úspěchy než celkové pořadí.
Generálku na závěrečnou letošní Grand Tour absolvoval Hirt minulý týden na Czech Tour, kde obsadil devátou příčku. Po sezoně mu v týmu NSN vyprší smlouva.
Hlavním favoritem Vuelty bude slovinský fenomén Tadej Pogačar, jenž se v případě očekávaného triumfu stane devátým cyklistou historie, jenž vyhraje všechny tři Grand Tour.
Závod začne v Monaku časovkou jednotlivců a po 21 etapách skončí 13. září v Granadě.