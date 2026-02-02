Byl to na nějakou dobu jeho poslední cyklokrosový závod? Fenomén Mathieu van der Poel po rekordním osmém triumfu na mistrovství světa zřejmě dá přednost silničním závodům. Jak uvedl, chtěl by si splnit sny a výzvy ve Flandrech a na Paříž–Roubaix.
Bez cyklokrosu bych se dokázal obejít, nastínil plány rekordman van der Poel
Jednatřicetiletý všestranný fenomén van der Poel se nedělním triumfem na domácím šampionátu v Hulstu odpoutal v historickém pořadí osmým triumfem od Belgičana Erika De Vlaemincka. Více zlatých medailí mezi elitou nikdo nezískal. Je však otázkou, zda Nizozemec přidá ještě nějakou další.
Van der Poel již dříve připustil, že rekordem v podobě osmého prvenství se naplní jeho hlavní cíl v krosu. A ve stejném duchu hovořil i poté, co deklasoval zbytek startovního pole.
„Možná nebude špatný nápad jednu zimu přeskočit a vynechat. Být na cyklokrosovém MS je totiž pro mě vždy prvním vrcholem sezony. Je to den, když chci být v té nejlepší formě, protože tam vám 90 procent nestačí. Člověk musí být připravený nejen fyzicky, ale také psychicky,“ prohlásil van der Poel pro server cyclingnews.com.
I pro hvězdu jeho kalibru jde o ohromnou zátěž, vedle jiného proto, že se od něho očekávají vítězství. „A to je důvod, proč jsem začal přemýšlet o různých možnostech přístupu k sezoně silničních závodů,“ vysvětlil van der Poel.
„Vždycky přemýšlíte v této souvislosti o dvou věcech: snažíte se být v co nejlepší formě na mistrovství světa (v cyklokrosu), ale také víte, že už je v té době hodně blízko silniční sezona. V minulosti to v mém případě fungovalo, ale vždycky musíte přemýšlet nad možným zlepšením, abyste byli ještě lepší než minulý rok,“ dodal van der Poel.
Je zřejmé, že už uvažuje i v souvislostech s přibývajícím věkem. „Jsem teď o dost blíže konci kariéry, než když jsem ji začínal. Je to něco, o čem přemýšlím. Pořád mám nějaké cíle, které bych si chtěl splnit. Ale také vím, že už je všechny naplnit nedokážu, abych si je mohl odškrtnout,“ uvedl van der Poel.
Historii chce psát i jinde
V jeho případě jsou na silnici ty největší výzvy spojené se dvěma slavnými podniky. Už třikrát v kariéře dokázal vyhrát závod Kolem Flander. A rovněž třikrát opanoval i jiný monument Paříž–Roubaix, na němž vládne nepřetržitě od roku 2023.
Pokud by Flandry vyhrál ještě jednou, odpoutá se od šesti dalších spolurekordmanů. Na Paříž–Roubaix mu chybí jedna výhra, aby se dotáhl na historické lídry Rogera De Vlaemincka a Toma Boonena se čtyřmi triumfy.
„Někde vzadu ve své mysli přemýšlíte o dalších závodech – v mém případě jsou to Flandry a Roubaix. To jsou závody, kde mohu zrovna tak psát historii. Ještě mám před sebou pár let, takže udělám všechno pro to, aby se mi to podařilo,“ řekl van der Poel.
„Když budu vědět, že přede mnou není cyklokrosová sezona, udělám si úplně jiný program na silnici. Za takových okolností bych si silniční sezonu protáhl a pak tu další začal naopak zase dříve. Myslím, že bych se bez cyklokrosu dokázal obejít,“ dodal van der Poel.
V neděli v Hulstu vyhrál i třináctý cyklokrosový závod sezony, do nějž nastoupil. K osmému světovému zlatu mu gratuloval i nizozemský král Vilém-Alexandr. „To je samozřejmě skvělé. Říkal, jak je na nás s Tiborem (stříbrným medailistou Del Grossem) hrdý. Bylo vážně cool, že tady byl,“ řekl van der Poel.