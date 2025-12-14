Česká cyklokrosařka Kristýna Zemanová se i ve druhém závodu Světového poháru umístila mezi nejlepší desítkou závodnic. Na šesté místo úvodního závodu v Táboře navázala sedmým místem. Neporazitelná letos zůstává Nizozemka Lucinda Brandová, v čele zůstává její krajanka Aniek van Alphenová. Po tříměsíční pauze se vítězstvím vrátil Nizozemec Matheiu van der Poel, Michael Boroš skončil třicátý.
Zemanová zopakovala top desítku, v Namuru byla sedmá
Dvaadvacetiletá česká jednička Zemanová zaostala v sedmikolovém závodě za vítězkou o dvě minuty a 16 sekund. Vybojovala čtvrtý nejlepší výsledek v seriálu v kariéře. Předloni v prosinci byla v italském Val di Sole čtvrtá a loni v lednu v belgickém Zonhovenu dojela na pátém místě.
Van der Poel, jenž exceluje i na silnici, v gravelu a na horských kolech, sice musel vzhledem k absenci v předchozích závodech startovat až ze třetí řady, v závěru prvního z devíti kol už se ale probil do vedoucí skupiny. Zhruba v polovině trati hvězdného Nizozemce, který nezávodil od MS horských kol v polovině září, přibrzdil pád, při němž přeletěl přes řídítka, nakonec ale druhého Thibaua Nyse porazil o devět sekund. Belgičan si i tak upevnil vedení v průběžném hodnocení seriálu.
Brandová vyhrála s téměř třičtvrtěminutovým náskokem před van Alphenovou, jež zopakovala umístění z Terralby. Na rozdíl od své přemožitelky v této sezoně ještě nechyběla na startu, předminule ve francouzském Flamanville využila absenci Brandové k vítězství a stále vede před exmistryní světa průběžnou klasifikaci, byť už jen o jediný bod. Nizozemky pořadí dominují, do osmého místa narušuje jejich nadvládu jen celkově čtvrtá Francouzka Amandine Fouquenetová, jež v Namuru dojela třetí. Zemanové patří 14. místo.
Výsledky SP v cyklokrosu v Namuru
Ženy: 1. Brandová 52:23, 2. Van Alphenová (obě Niz.) -43, 3. Fouquenetová (Fr.) -1:00, 4. Pieterseová (Niz.) -1:21, 5. Neffová (Švýc.) -1:42, 6. Van der Heijdenová (Niz.) -2:07, 7. Zemanová (ČR) -2:16.
Průběžné pořadí SP (po 4 z 12 závodů): 1. Van Alphenová 121, 2. Brandová 120, 3. Bentveldová (Niz.) 83, 4. Fouquenetová 74, 5. Van der Heijdenová 67, 6. Bakkerová (Niz.) 62, ...14. Zemanová 39, 46. Hladíková (ČR) 3.
Muži: 1. Van der Poel (Niz.) 58:29, 2. Nys -9, 3. Vanthourenhout (oba Belg.) -11, 4. Van der Haar (Niz.) -12, 5. Verstrynge -42, 6. Vandeputte (oba Belg.) -53, ...30. Boroš (ČR) -3:55.
Průběžné pořadí SP (po 4 z 12 závodů): 1. Nys 110, 2. Vanthourenhout 93, 3. Nieuwenhuis (Niz.) 93, 4. Sweeck (Belg.) 86, 5. Vandeputte 79, 6. Van der Haar 71, ...24. Boroš 15.