Cyklistická Czech Tour zamíří poprvé na Ještěd. Start bude opět v Praze

Cyklistický závod Czech Tour odstartuje stejně jako loni v Praze. Součástí čtyřdenního klání bude výjezd na Ještěd, kde vyvrcholí druhá etapa z Mladé Boleslavi. Osmnáctý ročník nabídne od 13. do 16. srpna nejtěžší trasy v historii závodu s celkovým převýšením takřka 10 tisíc metrů a délkou 650 kilometrů. Přímé přenosy všech etap odvysílá ČT sport a ČT sport Plus.
Úvodní etapa z Vítězného náměstí v pražských Dejvicích do Karlových Varů navazuje na tu loňskou. Měří 163 kilometrů a bude mít nejméně výškových metrů (2311). Novinkou je 156 kilometrů dlouhá trasa z Mladé Boleslavi na Ještěd (2500 výškových metrů), v níž prověří jezdce zejména závěrečné stoupání.
Třetí etapa odstartuje v Pardubicích a po 171 kilometrech a 2670 výškových metrech skončí na Dlouhých stráních v Jeseníkách. Na závěr čeká závodníky opět trasa z Kroměříže na Pustevny, která měří 160 kilometrů a jezdci během ní nastoupají 2442 metrů.
„Naším dlouhodobým cílem je, aby Czech Tour projela celou republikou. I proto jsme vedle tradičních míst zařadili atraktivní etapu na Ještěd. Je to legendární vrchol. A díky příslušnosti v ProSeries se nám zlepšila pozice ve vyjednávání s týmy, nyní je na stole účast těch nejlepších. Věřím, že nás čeká skvělá startovní listina,“ uvedl ředitel závodu Leopold König.
Z worldtourových týmů již potvrdila účast stáj NSN (dříve Israel-Premier Tech), v jednání jsou také přední týmy Ineos Grenadiers a Soudal-Quick Step. „Ladíme už jen nějaké detaily, vypadá to velmi slibně,“ přiblížil König s tím, že ve hře je také start stájí EF Education-EasyPost a Picnic PostNL, jejíž barvy hájí Pavel Bittner.
Vedle NSN jsou dalšími potvrzenými účastníky stáje s licencí ProTeam – Bardiani CSF 7 Saber, Burgos Burpellet BH, Flanders-Baloise a Solution Tech Nippo Rali. Velkým lákadlem bude také nová americká sestava Modern Adventure, která je spojena se jménem bývalé hvězdy George Hincapieho. Představí se i česká špička.
Czech Tour povýšila z první kategorie UCI do ProSeries, nad kterou už je pouze WorldTour. Posun o patro výše přináší závodu větší atraktivitu z pohledu elitních týmů i díky vyššímu bodovému ohodnocení.
„Na českých silnicích opět uvidíme světovou cyklistiku. Posun do vyšší kategorie zvyšuje kvalitu závodu i nároky na špičkové zázemí pro jezdce i fanoušky. Z každé etapy opět chystáme přenos, který díky spolupráci s ASO – organizátorem Tour de France – uvidí diváci po celém světě,“ řekl prezident Czech Tour Robert Kolář.
Program Czech Tour 2026
1. etapa – 13. srpna: Praha – Karlovy Vary (163 km)
2. etapa – 14. srpna: Mladá Boleslav – Ještěd (156 km)
3. etapa – 15. srpna: Pardubice – Dlouhé stráně (171 km)
4. etapa – 16. srpna: Kroměříž – Pustevny (160 km)