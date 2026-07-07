Cyklisté na Tour bojují ve vedru o vodu. Logistická noční můra, říká Pogačar

Kromě tradičně náročných tras se musejí cyklisté v úvodu letošní Tour de France vyrovnat také s vedry dosahujícími až 40 stupňů Celsia. Obhájce prvenství Tadej Pogačar v této souvislosti hovořil o „logistické noční můře“, olympijský vítěz v cross country horských kol Tom Pidcock si zase na rozpálených silnicích připadal „uvařený“.
Čtyřicítku atakovaly teploty v pondělní 3. etapě v Pyrenejích a týmy bojovaly o každou lahev s vodou. „Bylo to jako válečná zóna, každý se snažil dostat k lahvi,“ popsal Brit Pidcock.
„Když je vedro, je to skutečná logistická noční můra,“ komentoval to mistr světa Pogačar. Jeho tým UAE Emirates rozjel v horku pekelné tempo a hvězdný Slovinec si díky etapovému triumfu oblékl letos poprvé žlutý dres lídra. „V našem týmu děláme maximum, aby jezdci měli hodně vody a ledu,“ řekl.
Úleva od horkého počasí je zatím v nedohlednu. V nejbližších dnech se na trase Tour očekávají teploty nad 35 stupňů a na jihu Francie se zvyšuje riziko lesních požárů.
Kvůli nim organizátoři vyzvali fanoušky, aby raději pyrenejské etapy vynechali. A platilo to i pro rodiče čtyřnásobného šampiona. „Psala mi máma, že se kvůli současným opatřením neuvidíme,“ uvedl Pogačar.
„Je to škoda, že rodiče nemohli sledovat Tour naživo. Ale měla by být přijata veškerá pravidla, která zlepší bezpečnost,“ dodal Slovinec.
Zatímco hasiči zhruba 70 kilometrů od cíle třetí etapy bojovali s plameny, cyklisté v horku trpěli. „Myslím, že peloton spotřeboval tak deset tisíc lahví s vodou,“ poznamenal Pidcock v rozhovoru pro Eurosport.
„V závěru už mi nezbyly žádné síly, byl jsem úplně vyčerpaný. Nevím, jestli jsem někdy jel tak těžký závod v tak velkém horku,“ přidal pětinásobný vítěz závodu Světového poháru v cross country v Novém Městě na Moravě.