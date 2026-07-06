Třetí etapa Tour de France

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Cyklistická Tour de France se rozjíždí na plné obrátky. Peloton se vydává na 195,9 km dlouhou etapu z Granollers do Les Angles s přejezdem do Francie, zdolat budou muset i stoupání na Col de Toses. Třetí etapu však komplikují lesní požáry ve Východních Pyrenejích včetně míst, kde má být cíl. Omezení by se měla týkat jen posledních 40 kilometrů na francouzském území. Přímý přenos sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
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Tradiční průvodce Tour de France vám nabízí komplexní přehled 113. ročníku nejslavnějšího etapového závodu i pohled do historie.
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