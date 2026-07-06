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ŽIVĚTřetí etapa Tour de France


před 2 hhodinami|Zdroj: ČT sport, letour.fr
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Třetí etapa Tour de France
Zdroj: ČT sport

Cyklistická Tour de France se rozjíždí na plné obrátky. Peloton se vydává na 195,9 km dlouhou etapu z Granollers do Les Angles s přejezdem do Francie, zdolat budou muset i stoupání na Col de Toses. Třetí etapu však komplikují lesní požáry ve Východních Pyrenejích včetně míst, kde má být cíl. Omezení by se měla týkat jen posledních 40 kilometrů na francouzském území. Přímý přenos sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.

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García Pierna nastoupil pod vrcholem Toses, Johannessena potkal pád
Zdroj: ČT sport

Tradiční průvodce Tour de France vám nabízí komplexní přehled 113. ročníku nejslavnějšího etapového závodu i pohled do historie.

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Průvodce Tour de France 2026

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Rozsáhlé požáry na jihu Francie omezují třetí etapu Tour de France
Zdroj: ČT sport

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