Čeští paracyklisté zazářili na letošním mistrovství světa. Pavlína Vejvodová i Patrik Jahoda přivezli po dvou medailích, Jahoda se dokonce v časovce stal mistrem světa. Jak hodnotí šampionát, který probíhal za více než čtyřicetistupňových teplot?
Česká výprava v srpnu odcestovala do Spojených států na největší letošní cyklistickou akci – mistrovství světa. Ze zámoří se vrátila ověnčená medailemi. Patrik Jahoda se dokonce stal mistrem světa v časovce (a dosáhl i na jeden bronz), Pavlína Vejvodová získala stříbro a bronz. To všechno za náročných podmínek.
Sportovci museli absolvovat náročnou a dlouhou cestu, v dějišti šampionátu je zase přivítaly teploty přesahující čtyřicet stupňů Celsia. „Pro mě ta cesta byla nová zkušenost. Byla velice náročná, ale užila jsem si ji,“ líčí tricyklistka Pavlína Vejvodová.
Větší potíže způsobovalo horko. „Jsem na handbiku velmi blízko asfaltu a za pocitové teploty sahající k padesáti stupňům, navíc když se jako kvadruplegik téměř nepotím... Byl to upřímně málem zázrak, že jsem to tam přežil,“ hodnotil podmínky ve státu Alabama handbiker Jahoda. „Celý český tým pracoval na jedničku, polévali mě (vodou). Přizpůsobení se horku bylo jedním z hlavních faktorů toho, že tady teď můžu s medailí sedět,“ dodal závodník, který zlato označil za největší moment své kariéry.
„Je to pro mě pořád něco nepochopitelného. Je to sen, který jsem měl šestnáct let, od chvíle, kdy jsem na vozíku – mít duhový dres. Nemůžu být šťastnější, je to fakt super,“ usmívá se. „Tenhle rok je pro mě neuvěřitelný, nad očekávání dobrý. Zvlášť když jsem měl zranění a dva měsíce nemohl jezdit,“ říká Jahoda, který vyhrál i letošní ročník Světového poháru.
A další plány? Hned v lednu začíná paracyklistům další sezona Světového poháru, a to zastávkou v Thajsku. „Není čas ztrácet čas, ale připravovat se na další závody,“ uzavírají čeští paracyklisté.