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Cyklistika

V Bordeaux slaví Tim Merlier. Bittner jedenáctý, v úniku se ukázal Otruba


10. 7. 2026Aktualizovánopřed 3 hhodinami|Zdroj: ČT sport
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Závěr 7. etapy Tour de France
Zdroj: ČT sport

Vítězem sprinterské sedmé etapy Tour de France je Tim Merlier. Belgičan vyhrál hromadný sprint v Bordeaux před Sörenem Waerenskjoldem a Biniamem Girmayem. Jedenáctý skončil Pavel Bittner. Celý den se v dvoučlenném úniku pohyboval Jakub Otruba.

V posledních dnech zářil Mathias Vacek, nyní se z českých závodníků předvedl Jakub Otruba. Český debutant se vydal do úniku, ve kterém jeho jediným souputníkem byl bretaňský cyklista Baptiste Veistroffer. Na programu byla zcela rovinatá etapa s jedinou (a drobnou) vrchařskou prémií.

Peloton nedal oběma závodníkům mnoho prostoru, bezpečně kontroloval jejich náskok, který nevystoupal nad dvě minuty. Sprinterské týmy měly své úmysly: vítězství pro Olava Kooije, Tima Merliera, Jaspera Philipsena či jinou sprinterskou hvězdu. A závodníci na celkové pořadí byli rádi, že si po Pyrenejích mohli odpočinout.

Česko-francouzské duo spolupracovalo, pouze na sprinterské a vrchařské prémii svedli Otruba s Veistrofferem krátký souboj. V obou případech byl úspěšnější domácí jezdec, který si tím pojistil cenu pro největšího bojovníka etapy.

Dvacet kilometrů před cílem byl však jejich společný příběh u konce. Přišla chvíle i pro Pavla Bittnera, na kterého pracovala sestava týmu Picnic PostNL. Český sprinter se ale nedokázal propracovat na čelní pozice, kde už v tu dobu začal zrychlovat Tim Merlier. Belgičan odrazil pokus Fernanda Gavirii a v závěru za sebou nechal i Sörena Waerenskjolda s Biniamem Girmayem.

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Merlier: Závěr byl hodně hektický, ale vyšlo mi to
Zdroj: ČT sport

Merlier, který je sprinterským lídrem týmu Soudal-QuickStep, slaví své čtvrté vítězství na Staré dámě. „Společně s Alpecinem jsme byli jediní, kdo se snažili dotáhnout únik, takže jsem rád, že nevyhrál někdo jiný. Závěr byl hodně hektický, snažil jsem se zachytit Philipsena, pak jsem ho ztratil... Jsem rád, že to vyšlo, moje čtvrté vítězství,“ hodnotil v cíli.

Na Pavla Bittnera zbyla v druhém velkém sprintu letošního ročníku jedenáctá příčka.

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Pavel Bittner o svém návratu po zranění
Zdroj: ČT sport

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