Tadej Pogačar mezi svá slavná vítězství může přidat i triumf na Alpe d'Huez. Slovinec na ikonickém stoupání sám dostihl závodníky z úniky a nakonec na posledním kilometru pláchl i dvojici Lenny Martínez, Richard Carapaz. Překonal také rekord Marca Pantaniho z roku 1997.
Druhá z apských etap slibovala finiš na Alpe d'Huez, jednom z nejslavnějších cyklistických stoupání, kde se v roce 1953 poprvé na Tour de France uskutečnil horský finiš. Tadej Pogačar v poslednch měsících neskrýval, že by v alpském středisku rád zvítězil, což se mu nepodařilo v roce 2022 (tehdy triumfoval Tom Pidcock).
Aby však o výhru mohl usilovat, potřeboval pod kopec do Bourg d'Oisans dojet s rozumnou ztrátou na čelní skupinu uprchlíků. Když ale zbytek pelotonu s Pogačarem, Remcem Evenepoelem a dalšími favority odbočil směrem na první z více než dvaceti serpentin, manko na vedoucí závodníky činilo tři a půl minuty. Vepředu přitom byl třeba Richard Carapaz, vítěz předchozí etapy, nebo Sepp Kuss, Lenny Martínez a Thymen Arensman.
Pogačar zareagoval brzkým útokem – nastoupil hned v úvodu a vydal se časovkářským způsobem stahovat ztrátu na vedoucí jezdce. V sázce byl kromě vítězství také rekord stoupání, který před děvětadvaceti lety Marco Pantani.
Slovinec vedoucí trio Carapaz, Martínez a Kuss skutečně dostihl dva kilometry pod vrcholem. Svezl se s nimi dalších 1500 metrů, než oba utrhl z háku několik stovek metrů před cílovou čarou. Druhý dojel domácí Martínez, třetí Carapaz, jemuž je útěchou puntíkovaný dres nejlepšího vrchaře.
Z dalších favoritů dojel nejlépe s dvouapůlminutovým mankem Remco Evenepoel, který si upevnil druhé místo v celkovém pořadí. Třetí místo dále patří Isaacu del Torovi, který přidal čtyři vteřiny náskoku na Paula Seixase.