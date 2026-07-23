Carapaz se raduje v Orcieres-Merlette. Pogačar a spol. dojeli pohromadě

Vítězem osmnácté etapy Tour de France je Richard Carapaz. Ekvádorský cyklista vybojoval historicky svůj druhý triumf na Staré dámě ve stoupání Orcieres-Merlette, kde setřásl své kolegy z úniku. Hrdinou etapy byl také Mads Pedersen, který rozšířil svůj náskok v bodovací soutěži. Hlavní favorité dojeli pospolu.
Osmnáctá etapa nakonec nebyla tou, která by něco vyřešila v celkovém pořadí. Tadej Pogačar musel přijmout nepříjemnou zprávu, že během etapy odstoupil jeho horský domestik Brandon McNulty, to však bylo zřejmě jediné důležité dění týkající se elitních jezdců. Ve čtvrteční etapě šlo o jiné věci.
Především o body do soutěže o zelený dres, kde si Mads Pedersen výrazně pomohl vítězstvím na sprinterské prémii (Jasper Philipsen naopak zůstal v pelotonu). Dán tak navýšil svůj náskok ze sedmi na dvaatřicet bodů a přiblížil se vítězství v této dílčí soutěži. Body do klasifikace, tentokrát vrchařské, zase pilně sbíral Valentin Paret-Peintre.
Ještě před závěrečným stoupáním Orcieres-Merlette jich na své konto přidal devatenáct a zařadil se o pět bodů za Tadeje Pogačara. Na „jedničkové“ prémii jich mohl přidat dalších deset, proti sobě měl soupeře z šestičlenné čelní skupiny: Mattea Jorgensona, nezdolného Maura Schmida, Richarda Carapaze nebo Tobiase Johannessena, před rokem šestého závodníka celkově.
Francouzovi však došla energie, kterou oplýval po většinu etapy. Nestačil na nástup Carapaze, který vyrazil tři kilometry před vrcholem a záhy byl sám. Paret-Peintrovi navíc odjeli i Schmid s Jorgensonem. Carapaz svůj náskok a udržel a připsal si na letošní Tour, kde si už pro své útoky dvakrát vysloužil cenu pro největšího bojovníka, první vítězství. Navázal tím na svůj dva roky starý triumf z etapy na Superdevoluy.
Za ním dojela dvojice Schmid-Jorgenson, ze které měl ve finiši navrch prvně jmenovaný. Schmid získal druhou příčku druhý den po sobě. Na čtvrtém místě dojel Paret-Peintre, který bude v příštích dnech s Carapazem a Pogačarem bojovat o puntíkovaný dres. Jezdec týmu Soudal-QuickStep je aktuálně o bod za obhájcem vítězství.