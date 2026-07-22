17. etapa Tour de France

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Tour de France pokračuje kopcovitou sedmnáctou etapou. Ve hře jsou kromě vítězství také body do soutěže o zelený dres. Přímý přenos sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
Tour de France pokračuje kopcovitou sedmnáctou etapou. Ve hře jsou kromě vítězství také body do soutěže o zelený dres. Přímý přenos sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
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