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ŽIVĚ17. etapa Tour de France


před 2 hhodinami|Zdroj: ČT sport
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17. etapa Tour de France
Zdroj: ČT sport

Tour de France pokračuje kopcovitou sedmnáctou etapou. Ve hře jsou kromě vítězství také body do soutěže o zelený dres. Přímý přenos sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.

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