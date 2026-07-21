16. etapa Tour de France

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Závěrečný týden Tour de France začíná individuální časovkou. Jejími favority jsou Remco Evenepoel, Tadej Pogačar a Joshua Tarling. Přímý přenos sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
Závěrečný týden Tour de France začíná individuální časovkou. Jejími favority jsou Remco Evenepoel, Tadej Pogačar a Joshua Tarling. Přímý přenos sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
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