Tour de FranceTour de France
Tour de France
Přímé přenosy, příběhy, novinky
PrůvodceTrasaVidea
Cyklistika

ŽIVĚ14. etapa Tour de France


před 2 hhodinami|Zdroj: ČT sport
Nahrávám video
14. etapa Tour de France
Zdroj: ČT sport

Horská etapa provede peloton Tour de France pohořím Alsaska. Navýší Tadej Pogačar svůj náskok? A jak se vyvine souboj o další dvě pódiové příčky? Přímý přenos sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.

Přečtěte si také

Velo fokus podcast: Po 13. etapě Tour de France

17. 7. 2026

Velo fokus podcast: Po 13. etapě Tour de France
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.