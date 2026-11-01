Curling

ŽIVĚME v curlingu: Česko – Švédsko, ženský titul obhájily Švédky


1. 11. 2026Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, ČT sport
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ŽIVĚ: Medailové boje ME v curlingu
Zdroj: ČT sport

Pozici historicky nejúspěšnější curlingové země potvrdily ve finále mistrovství Evropy v Ostravě švédské reprezentantky. Obhajobou titulu po výhře 7:2 nad Švýcarskem přidaly celkem 23. zlato, pro Švýcarky je to po osmi prvenstvích dvanácté stříbro. Přímý přenos mužského finále, kde o bronz usiluje tým Lukáše Klímy, sledujte živě na ČT sport Plus.

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Rozhodující zlatý 6. end a radost švédských curlerek na ME
Zdroj: ČT sport

Bronz získaly hráčky Lotyšska. Po vítězství 8:6 nad Skotskem se radovaly z první medaile vůbec. Český tým Alžběty Zelingrové byl po vyřazení v základní skupině klasifikován na devátém místě.

Ve 14:00 začnou hrát v RT Torax Areně v Porubě o medaile muži. Česká sestava skipa Lukáše Klímy bude usilovat o bronz v utkání se Švédskem. O titulu se rozhodne mezi semifinálovým přemožitelem domácího výběru Itálií a Skotskem.

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