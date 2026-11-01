Pozici historicky nejúspěšnější curlingové země potvrdily ve finále mistrovství Evropy v Ostravě švédské reprezentantky. Obhajobou titulu po výhře 7:2 nad Švýcarskem přidaly celkem 23. zlato, pro Švýcarky je to po osmi prvenstvích dvanácté stříbro. Přímý přenos mužského finále, kde o bronz usiluje tým Lukáše Klímy, sledujte živě na ČT sport Plus.
Bronz získaly hráčky Lotyšska. Po vítězství 8:6 nad Skotskem se radovaly z první medaile vůbec. Český tým Alžběty Zelingrové byl po vyřazení v základní skupině klasifikován na devátém místě.
Ve 14:00 začnou hrát v RT Torax Areně v Porubě o medaile muži. Česká sestava skipa Lukáše Klímy bude usilovat o bronz v utkání se Švédskem. O titulu se rozhodne mezi semifinálovým přemožitelem domácího výběru Itálií a Skotskem.