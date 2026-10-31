Curling

SESTŘIHČeští curleři na závěr skupiny ME padli se Španělskem, večer je čeká semifinále s Italy


31. 10. 2026Aktualizovánopřed 2 hhodinami|Zdroj: ČT sport
Nahrávám video
Závěr utkání Španělsko – Česko
Zdroj: ČT sport

Tým skipa Lukáše Klímy sice zakončil skupinovou fázi porážkou 4:8 se Španělskem, již předem měl ale jistotu druhého místa a postupu. Proti španělským soupeřům se tak spíše čeští curleři ladili na večerní boj o historicky první finále evropského šampionátu. V něm vyzvou Italy. Přímý přenos semifinále domácího mistrovství Evropy v Ostravě sledujte živě od 18:25 na ČT sport Plus.

Češi v pátek podlehli úřadujícím šampionům Švédům až v dodatečném endu 7:8, přesto si spolu se soupeřem zajistili postup do semifinále. V něm vyzvou Itálii, která ve skupině A v přímém souboji o prvenství porazila Skotsko 6:5 po dodatečném endu.

Tým Klímy skupinu B zakončil s bilancí tří výher a dvou porážek. Italové prohráli jednou, hned na úvod turnaje s Němci (4:7). Druhou semifinálovou dvojici tvoří Švédové se Skoty. Češi budou usilovat o druhou medaili z ME, dosud jediný bronz získal tým skipa Jiřího Snítila v roce 2012 v Karlstadu.

České reprezentantky se v Ostravě do semifinále neprobojovaly. V ženském turnaji se utkají v Porubě v RT Torax Areně o finále od 14 hodin Švýcarsko – Skotsko a Švédsko – Lotyšsko.

Související články

Soutěž k ME v curlingu – 31. října

Soutěž k ME v curlingu – 31. října

SESTŘIHCurleři na ME postupují, stačila jim i těsná porážka. Češky se rozloučily

Curleři na ME postupují, stačila jim i těsná porážka. Češky se rozloučily
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.