Tým skipa Lukáše Klímy sice zakončil skupinovou fázi porážkou 4:8 se Španělskem, již předem měl ale jistotu druhého místa a postupu. Proti španělským soupeřům se tak spíše čeští curleři ladili na večerní boj o historicky první finále evropského šampionátu. V něm vyzvou Italy. Přímý přenos semifinále domácího mistrovství Evropy v Ostravě sledujte živě od 18:25 na ČT sport Plus.
Češi v pátek podlehli úřadujícím šampionům Švédům až v dodatečném endu 7:8, přesto si spolu se soupeřem zajistili postup do semifinále. V něm vyzvou Itálii, která ve skupině A v přímém souboji o prvenství porazila Skotsko 6:5 po dodatečném endu.
Tým Klímy skupinu B zakončil s bilancí tří výher a dvou porážek. Italové prohráli jednou, hned na úvod turnaje s Němci (4:7). Druhou semifinálovou dvojici tvoří Švédové se Skoty. Češi budou usilovat o druhou medaili z ME, dosud jediný bronz získal tým skipa Jiřího Snítila v roce 2012 v Karlstadu.
České reprezentantky se v Ostravě do semifinále neprobojovaly. V ženském turnaji se utkají v Porubě v RT Torax Areně o finále od 14 hodin Švýcarsko – Skotsko a Švédsko – Lotyšsko.