Curling

Na ME v Ostravě se představí nový český tým curlerek


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT sport
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Baudyšová povede v Ostravě nový tým curlerek
Zdroj: ČT sport

Na přelomu října a listopadu se poprvé na českém území uskuteční mistrovství Evropy v curlingu. V turnaji žen bude Česko reprezentovat v Ostravě nový mladý tým se skipkou Michaelou Baudyšovou.

Na přelomu října a listopadu se poprvé na českém území uskuteční mistrovství Evropy v curlingu. V turnaji žen bude Česko reprezentovat v Ostravě nový mladý tým se skipkou Michaelou Baudyšovou.

Tým se dal dohromady teprve před měsícem. „Jsme tři z původního reprezentačního týmu a přijaly jsme dvě nové hráčky, co jsou bývalé juniorky a trošku se nám změnily pozice, například já jsem dříve zametala, teď stojím v kruhu,“ popisuje skipka.

Reprezentace ve složení Baudyšová, Müllernová, Špundová a Volfová momentálně na pražských Roztylech hraje svůj druhý společný turnaj.

„Prostor se zlepšovat je především v týmové komunikaci, teprve se sehráváme, takže máme co dohánět, a co jde, tak to je týmová chemie,“ říká Müllernová.

České curlerky se chtějí zlepšovat postupně. Za pět týdnů odehrají evropský šampionát v hale v ostravské Porubě a pak by se chtěly znovu po čtyřech letech kvalifikovat na mistrovství světa. Budoucnost vidí ale ještě dál.

„Složily jsme tým z mladých hráček, abychom vydržely ve stejném složení ideálně celé čtyři roky a pokusily se dostat na olympijské hry,“ přeje si Baudyšová.

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