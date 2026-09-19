Na ME v Ostravě se představí nový český tým curlerek

Na přelomu října a listopadu se poprvé na českém území uskuteční mistrovství Evropy v curlingu. V turnaji žen bude Česko reprezentovat v Ostravě nový mladý tým se skipkou Michaelou Baudyšovou.
Na přelomu října a listopadu se poprvé na českém území uskuteční mistrovství Evropy v curlingu. V turnaji žen bude Česko reprezentovat v Ostravě nový mladý tým se skipkou Michaelou Baudyšovou.
Tým se dal dohromady teprve před měsícem. „Jsme tři z původního reprezentačního týmu a přijaly jsme dvě nové hráčky, co jsou bývalé juniorky a trošku se nám změnily pozice, například já jsem dříve zametala, teď stojím v kruhu,“ popisuje skipka.
Reprezentace ve složení Baudyšová, Müllernová, Špundová a Volfová momentálně na pražských Roztylech hraje svůj druhý společný turnaj.
„Prostor se zlepšovat je především v týmové komunikaci, teprve se sehráváme, takže máme co dohánět, a co jde, tak to je týmová chemie,“ říká Müllernová.
České curlerky se chtějí zlepšovat postupně. Za pět týdnů odehrají evropský šampionát v hale v ostravské Porubě a pak by se chtěly znovu po čtyřech letech kvalifikovat na mistrovství světa. Budoucnost vidí ale ještě dál.
„Složily jsme tým z mladých hráček, abychom vydržely ve stejném složení ideálně celé čtyři roky a pokusily se dostat na olympijské hry,“ přeje si Baudyšová.