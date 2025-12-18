Kvalitní curlingový kámen vydrží až sto let

Curling

I když se curling hraje po celém světě, špičkové soutěžní kameny vznikají téměř výhradně na malém ostrůvku Ailsa Craig u západního pobřeží Skotska. Zdejší tvrdá žula nenasákne vodou, je odolná proti praskání v mrazu a neodlupuje se při nárazech.

Ostrov Ailsa Craig je ptačí rezervací a těžba žuly podléhá přísným pravidlům ochrany přírody. Právo na to má jen společnost Kay’s Curling, která dodala kameny už pro olympijské hry v roce 1924 a vyrobila také všechny pro nadcházející ZOH v Cortině d‘Ampezzo.

„Zpracováváme tu dva typy žuly – takzvaný Blue Hone, který se používá na kluznou část v kontaktu s ledem, a Common Green, ze kterého je tělo curlingového kamene,“ vysvětluje spolumajitel společnosti Jim English. „Světlá část je z žuly Common Green a tmavá z Blue Hone. Takový materiál se nachází jen tady na ostrově a pro výrobu curlingových kamenů je perfektní,“ upřesňuje manažer společnosti Ricky English.

Ročně se na ostrově Ailsa Craig vyrobí na dva tisíce curlingových kamenů, které mají životnost až 100 let.

