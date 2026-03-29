Curleři na MS porazili Norsko, ale potom padli s Koreou

Po dvou těsných porážkách se čeští curleři na mistrovství světa v USA dočkali výhry. Ve třetím utkání porazili Norsko po obratu nejtěsnějším možným rozdílem 6:5. V dalším zápase pak ale prohráli s Koreou 6:7 po dodatečném endu.
Olympijský tým skipa Lukáše Klímy zahájil šampionát v Ogdenu prohrami 7:8 s Čínou a Německem, přičemž v druhém duelu podlehl až v dodatečném endu. V utkání proti Norsku Češi ztráceli po šestém endu 2:5, ale v každém z následujících čtyř endů získali po bodu a skóre otočili.
„Konečně první výhra. V úvodních dvou zápasech jsme hráli celkem dobře, ale v každém jsme měli jeden špatný end. Proti Norsku jsme odehráli docela dobré poslední tři endy a dokázali jsme získat výhru, ale je tam ještě hodně prostoru na zlepšení. Odehráli jsme tři vyrovnané zápasy, takže myslím, že bychom ještě pár dalších vyhrát mohli,“ citoval Klímu web šampionátu.
V utkání s Koreou dokázali čeští curleři vyrovnat v desátém endu dvěma body na 6:6, rozhodující bod pak ale uhrál soupeř.
V základní části turnaje v hale, jež hostila curlingové soutěže olympijských her v Salt Lake City 2002, odehrají mužstva do pátku celkem 12 duelů. Šest nejlepších týmů postoupí do play-off. Na únorových olympijských hrách v Itálii obsadili Češi osmé místo, na MS je jejich maximem sedmá příčka.