Curling

Češi porazili Poláky a na MS zaznamenali druhou výhru


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Vítězný obrat. Čeští curleři zvládli na světovém šampionátu v USA napínavý duel s Poláky a díky povedenému finiši slavili vítězství 10:6. Na turnaji si triumfem zlepšili bilanci na 2–4 a posunuli se na deváté místo.

Tým skipa Lukáše Klímy hrál v Ogdenu s nováčkem šampionátu dlouho vyrovnaný duel a v druhé polovině souboje ztratil dvoubodový náskok. Soupeř pod vedením českého kouče Jakuba Bareše a skipa Konrada Stycha se po osmé směně ujal vedení 6:5, zbývající dvě dějství ale vyšla lépe českým olympionikům. Nejprve dvěma body otočili skóre a v závěrečném endu ziskem tří bodů triumf zpečetili. Poláci mají na kontě z šesti zápasů stále jedinou výhru.

Klímu a spol. čekají v úterý souboje s domácími Američany, kteří mají na kontě tři vítězství i porážky a jsou výše postavenými sousedy v tabulce, a po půlnoci středoevropského času s Itálií (4–3).

V základní části turnaje v hale, která hostila curlingové soutěže na olympijských hrách v Salt Lake City 2002, odehrají mužstva do pátku celkem 12 duelů. Šest nejlepších týmů postoupí do play-off. Na únorových olympijských hrách v Itálii obsadili Češi osmé místo, na MS je jejich maximem sedmá příčka.

Curleři na MS porazili Norsko, ale potom padli s Koreou i Švýcarskem

Curleři na MS porazili Norsko, ale potom padli s Koreou i Švýcarskem
