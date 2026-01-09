Nejúspěšnější česká profesionální boxerka historie Fabiana Bytyqi v sobotu v Brně ukončí aktivní kariéru. Třicetiletá rodačka z Ústí nad Labem je bývalou šampionkou organizace WBC v lehké minimuší váhové kategorii, její poslední soupeřkou bude Sara Orszagiová z Maďarska.
Fabiana Bytyqi ukončí aktivní kariéru, poslední soupeřkou bude v sobotu Orszagiová
„Neberu to na lehkou váhu a půjdu do toho naplno, jako do každého zápasu. Potom ale budu bulet jak želva,“ řekla Bytyqi.
Úmysl ukončit úspěšnou kariéru avizovala s předstihem. V listopadu si splnila jeden ze svých posledních boxerských snů, když absolvovala zápas v Anglii. Radost jí nezkazila ani porážka na body s domácí nastupující hvězdou Francescou Hennessyovou.
„Bylo to přesně podle mých představ. Doufala jsem, že to bude organizovaný a pěkný galavečer, a to se přesně stalo. Chovali se k nám hezky, všechno bylo super. Každému bych přála, aby si zaboxoval na nějakém větším galavečeru v Anglii,“ uvedla Bytyqi následně pro web kaocko.cz.
Už tehdy boxerka s kosovskými předky věděla, že poslední zápas kariéry ji čeká v lednu v Brně. „Její odchod očekávám už delší dobu. Je to žena a měla by mít také prostor pro rodinný život. Myslím, že si vybrala správný čas,“ řekl trenér Lukáš Konečný, pod jehož vedením se Bytyqi připravuje celou kariéru.