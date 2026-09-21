Na ME v boxu je ve čtvrtfinále i Maxová, Florian vypadl

Jako čtvrtá česká boxerka postoupila na mistrovství Evropy do čtvrtfinále Barbora Maxová. Ve váze do 60 kg jednadvacetiletá reprezentantka porazila Anu Starovoitovovou z Litvy 4:1. Její další soupeřkou v Sofii bude Gizem Özerová z Turecka, bronzová medailistka z Evropských her 2023.
Mezi nejlepších osm boxerů naopak nepostoupil Daniel Florian. Po úvodním vítězství nad Vukem Micičem z Bosny a Hercegoviny nestačil v kategorii do 80 kg v osmifinále na domácího Williama Cholova. Přestože soupeř musel být už v prvním kole ošetřován kvůli tržné ráně na čele, český boxer prohrál 1:4.
Florian z turnaje vypadl jako poslední český muž. Do čtvrtfinálových bojů zasáhnou vedle Maxové také Stella Blažková (do 80 kg), Lenka Bernardová (do 75 kg) a Monika Langerová (do 54 kg).