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Na ME v boxu je ve čtvrtfinále i Maxová, Florian vypadl


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, ČT sport
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Barbora Maxová si na ME vyboxovala postup do čtvrtfinále
Zdroj: ČT sport

Jako čtvrtá česká boxerka postoupila na mistrovství Evropy do čtvrtfinále Barbora Maxová. Ve váze do 60 kg jednadvacetiletá reprezentantka porazila Anu Starovoitovovou z Litvy 4:1. Její další soupeřkou v Sofii bude Gizem Özerová z Turecka, bronzová medailistka z Evropských her 2023.

Mezi nejlepších osm boxerů naopak nepostoupil Daniel Florian. Po úvodním vítězství nad Vukem Micičem z Bosny a Hercegoviny nestačil v kategorii do 80 kg v osmifinále na domácího Williama Cholova. Přestože soupeř musel být už v prvním kole ošetřován kvůli tržné ráně na čele, český boxer prohrál 1:4.

Florian z turnaje vypadl jako poslední český muž. Do čtvrtfinálových bojů zasáhnou vedle Maxové také Stella Blažková (do 80 kg), Lenka Bernardová (do 75 kg) a Monika Langerová (do 54 kg).

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Daniel Florian nestačil na Bulhara Williama Cholova a na ME v boxu skončil v osmifinále
Zdroj: ČT sport

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