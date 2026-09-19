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Jílková prohrála úvodní duel s Aminevovou a na ME končí


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Devatenáctiletá boxerka Viktorie Jílková prohrála na mistrovství Evropy v Sofii svůj zahajovací duel v kategorii do 65 kg s favorizovanou Ruskou Azalijí Aminevovou 0:5. Ve večerním bloku se na šampionátu v bulharské metropoli představí další tři čeští reprezentanti, Přímý přenos sledujte od 17:00 na ČT sport Plus.

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Duel Aminevová – Jílková na ME v boxu
Zdroj: ČT sport

Jílková, loňská mistryně Evropy do 19 let z Ostravy, předvedla proti o čtyři roky starší Rusce aktivní výkon. Několikanásobná medailistka z juniorských šampionátů nicméně porazila mladou Češku ve všech kolech u všech rozhodčích a postoupila do čtvrtfinále.

Jílková je také úspěšnou hokejistkou, v minulých dvou letech vybojovala stříbro a bronz na MS do 18 let a sní o tom, že se kvalifikuje na olympijské hry v obou svých sportech.

Odpoledne zahájí své působení na šampionátu ještě Monika Langerová (do 75 kg) a Stella Blažková (do 80 kg). Druhý duel čeká ve váze do 70 kg Kelvina Soquessu, jenž bude boxovat o čtvrtfinále s Rusem Sergejem Koldenkovem.

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Zdroj: ČT sport
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Zdroj: ČT sport

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