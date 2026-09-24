Box

Bernardová semifinále ME prohrála a odveze si bronz


24. 9. 2026Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, ČT sport
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Semifinále ME s Lenkou Bernardovou
Zdroj: ČT sport

Stellu Blažkovou, která získala na boxerském mistrovství Evropy v kategorii do 80 kg ve středu bronz, napodobila o den později ve čtyřiapadesátce Lenka Bernardová. V semifinále prohrála s Finkou Pihlou Kaivo-ojou. Přímé přenosy sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.

Česká reprezentantka podle pěti sudích na body ztratila už první tříminutové kolo a v dalších dvou se jí skóre otočit nepodařilo. O dva roky mladší Fince podlehla 1:4.

Bernardová se před čtyřmi lety postarala díky stříbru v šedesátce o historicky nejlepší výsledek českého ženského boxu.

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