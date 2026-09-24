Bernardová semifinále ME prohrála a odveze si bronz

Stellu Blažkovou, která získala na boxerském mistrovství Evropy v kategorii do 80 kg ve středu bronz, napodobila o den později ve čtyřiapadesátce Lenka Bernardová. V semifinále prohrála s Finkou Pihlou Kaivo-ojou. Přímé přenosy sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
Česká reprezentantka podle pěti sudích na body ztratila už první tříminutové kolo a v dalších dvou se jí skóre otočit nepodařilo. O dva roky mladší Fince podlehla 1:4.
Bernardová se před čtyřmi lety postarala díky stříbru v šedesátce o historicky nejlepší výsledek českého ženského boxu.