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ŽIVĚČeský box má druhou jistou medaili z ME, ve čtvrtfinále uspěla Bernardová


23. 9. 2026Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, ČT sport
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ME v boxu
Zdroj: ČT sport

Lenka Bernardová získá na mistrovství Evropy v boxu cenný kov, ve čtvrtfinále kategorie do 54 kilogramů porazila Angličanku Lauren Mackieovou. V šedesátce ji nenapodobila Barbora Maxová, která nestačila na zkušenou Turkyni Gizem Özerovou a obsadí celkově páté místo. V semifinále ještě dnes večer zabojuje Stella Blažková. Přímé přenosy sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.

Bernardová usiluje o druhou medaili z ME, v roce 2022 se postarala ziskem stříbra v „šedesátce“ o historicky nejlepší výsledek českého ženského boxu. Mezitím se stala maminkou.

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Vítězné čtvrtfinále Lenky Bernardové na ME
Zdroj: ČT sport

Zatímco z osmifinále postoupila Bernardová po vyrovnaném souboji s domácí Venelinou Poptoleovou (3:2), v duelu s dvacetiletou Mackieovou měla navrch. Ve druhém i třetím kole ringový rozhodčí soupeřku dokonce počítal a verdikt na konci utkání zněl jednoznačně 5:0.

Semifinálovou soupeřkou Bernardové bude o dva roky mladší Finka Kaivo-oja Pihlaová, jež vloni vyhrála turnaj Světového poháru v Astaně nebo i Velkou cenu Ústí nad Labem, boxovala také ve čtvrtfinále pařížské olympiády 2024.

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Porážka Barbory Maxové ve čtvrtfinále ME
Zdroj: ČT sport

Jednadvacetiletá Maxová s Özerovou jednoznačně prohrála první dvě kola a byla také počítána. Nápor v posledním dějství už jí k obratu nestačil, s bronzovou medailistkou z Evropských her 2023 prohrála 0:5.

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