Lenka Bernardová získá na mistrovství Evropy v boxu cenný kov, ve čtvrtfinále kategorie do 54 kilogramů porazila Angličanku Lauren Mackieovou. V šedesátce ji nenapodobila Barbora Maxová, která nestačila na zkušenou Turkyni Gizem Özerovou a obsadí celkově páté místo. V semifinále ještě dnes večer zabojuje Stella Blažková. Přímé přenosy sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
Bernardová usiluje o druhou medaili z ME, v roce 2022 se postarala ziskem stříbra v „šedesátce“ o historicky nejlepší výsledek českého ženského boxu. Mezitím se stala maminkou.
Zatímco z osmifinále postoupila Bernardová po vyrovnaném souboji s domácí Venelinou Poptoleovou (3:2), v duelu s dvacetiletou Mackieovou měla navrch. Ve druhém i třetím kole ringový rozhodčí soupeřku dokonce počítal a verdikt na konci utkání zněl jednoznačně 5:0.
Semifinálovou soupeřkou Bernardové bude o dva roky mladší Finka Kaivo-oja Pihlaová, jež vloni vyhrála turnaj Světového poháru v Astaně nebo i Velkou cenu Ústí nad Labem, boxovala také ve čtvrtfinále pařížské olympiády 2024.
Jednadvacetiletá Maxová s Özerovou jednoznačně prohrála první dvě kola a byla také počítána. Nápor v posledním dějství už jí k obratu nestačil, s bronzovou medailistkou z Evropských her 2023 prohrála 0:5.