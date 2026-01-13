Nejúspěšnější česká profesionální boxerka historie Fabiana Bytyqi se rozloučila s aktivní kariérou, když na body porazila Maďarku Saru Orszagiovou. V posledním utkání absolvovala Bytyqi šest dvouminutových kol a poté symbolicky položila rukavice do středu ringu.
Konečný se s Bytyqi ohlíží za její kariérou: Fungovalo to, krize nebyly
Rukavice po posledním utkání položila do středu ringu. „Přišlo mi to takové symbolické. Přišly i slzy,“ uvedla Bytyqi v rozhovoru pro ČT sport. „Zůstali jsme přímo v té hale v Sonu na pivo. V Brně je boxerská fanouškovská základna,“ řekl trenér Lukáš Konečný.
Konec kariéry ohlásila Bytyqi s předstihem. V listopadu si ještě splnila dlouhodobý sen a nastoupila k zápasu v Anglii, definitivně se žena s kosovskými kořeny rozloučila s profesionální kariérou o víkendu Brně.
Bytyqi se za svými výkony může ohlížet s pýchou. V roce 2016 získala juniorský titul mistryně světa a od roku 2018 začala kralovat i mezi dospělými. Titul organizace WBC obhájila v následujícím roce hned dvakrát a po dlouhé pauze kvůli koronaviru i v roce 2022.
Největších úspěchů dosáhla Bytyqi pod vedením Konečného, také hrdého obyvatele Ústí nad Labem a bývalého mistra světa. Žena s přezdívkou Andělská pěst se s kariérou loučí jako nejúspěšnější boxerka české historie.
„Jsem sice rozený Brňák, ale v Ústí byly tehdy nejlepší tréninky, šel tam tehdy můj otec, on byl kvalitním boxerem. A už jsem tam prostě zůstal a nejde odtamtud odejít,“ vysvětlil Konečný. „Je to moje srdcovka, mám tam práci,“ dodala Bytyqi.
S Konečným si ohromně sedla. „Fungovalo to dobře, Fabča dokázala přistoupit na můj specifický přístup jak k tréninkům, tak lidem. Nikdy jsme neměli nějaké velké krize mezi sebou a vzájemně jsme se respektovali,“ řekl Konečný.
„Fába si to uměla vydřít a makala víc a víc. Box není jednoduchý kvůli psychice i hubnutí, ale Fabča je rozumná holka a v pohodě to zkousla,“ chválil Konečný. Bytyqi končí primárně ze zdravotních důvodů. „Jsem opatrnější, nechci riskovat,“ vysvětlila.