Diskvalifikací ukrajinského skeletonisty Vladyslava Heraskevyče skončila kontroverze kolem jeho helmy s fotografiemi sportovců zabitých během ruské invaze. Mezinárodní olympijský výbor mu helmu zakázal, navzdory tomu v ní chtěl jít Heraskevyč na start. Ráno před začátkem závodu se jej snažila přesvědčit ke změně postoje i prezidentka MOV Kirsty Coventryová, ale neuspěla. Šéf české olympijské výpravy Martin Doktor k tomu řekl, že na Hry nepatří politická gesta, ať mají sebelepší důvod.
Heraskevyč nepojede, MOV ho kvůli helmě s fotkami zabitých sportovců diskvalifikoval
MOV rozhodnutí odůvodnil tím, že by použití helmy znamenalo porušení pravidla olympijské charty, jež zakazuje politická vyjádření.
„Skeletonista Vladyslav Heraskevyč se nesmí zúčastnit olympijských her 2026 v Miláně a Cortině, protože odmítl dodržovat pokyny MOV týkající se svobody projevu sportovců,“ uvedl Mezinárodní olympijský výbor a dodal, že s lítostí se rozhodl odebrat sportovci i akreditaci. Ukrajinská výprava oznámila, že se odvolá ke Sportovnímu arbitrážnímu soudu (CAS).
Sedmadvacetiletý Heraskevyč trval na tom, že helmou se speciálním designem chce uctít sportovce padlé ve válce, která trvá od února 2022. V helmě absolvoval skeletonista v Cortině tréninky, pro závody jeho žádost o schválení MOV odmítl. Dovolil mu smuteční pásku na paži a vyjadřovat názory v rozhovorech.
Heraskevyč již před závodem na tiskové konferenci uvedl, že v helmě „k uctění památky zesnulých“ navzdory zákazu pojede. „Díky jejich oběti tu můžeme závodit jako tým. Nezradím je. Myslím, že si zaslouží být se mnou v závodě,“ řekl sedmadvacetiletý skeletonista. Vysvětlil, že chtěl vzdát hold sportovcům, z nichž někteří byli medailisty z mládežnických olympiád. „Takže patří do olympijské rodiny,“ argumentoval.
Černobílé portréty zobrazují například krasobruslaře Dmytra Šarpara, zabitého ve válce před dvěma lety, nebo biatlonistu Jevhena Malyševa, který zemřel v březnu roku 2022. Zákaz MOV již dříve zkritizovala ukrajinská premiérka Julija Svyrydenková.
Heraskeyvč na sebe upoutal pozornost už před čtyřmi lety během olympijského závodu v Pekingu, kdy ukázal do kamery papír s nápisem „Ne válce na Ukrajině“. Teoreticky mu za to v předvečer ozbrojeného konfliktu hrozil postih, MOV ho ale netrestal.
Vybraní neutrální sportovci z Ruska mohou na olympijských hrách v Itálii startovat. Mezi skeletonisty nejsou.