O slovo se v pátek přihlásí první individuální závod v rámci Světového poháru v Ruhpoldingu. Ženy čeká sprint, který pojedou i čtyři Češky. Chybět mezi nimi bude ovšem Markéta Davidová. Ta už absentovala ve štafetě, kterou reprezentantky dovezly na pátém místě po skvělých střelbách. Přímé přenosy a zpravodajství ze SP sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
Změna u biatlonistek, Davidová v Ruhpoldingu nakonec závodit nebude
I v předběžném přehledu České tiskové kanceláře ještě během čtvrtka figurovala Davidová mezi pěticí českých žen. Nakonec ale pojede sprint jen české kvarteto.
Je tedy jisté, že Davidová se v německém středisku nepředstaví, po sprintu totiž následují nedělní stíhačky.
Davidová nechá pro jistotu odpočinout záda, s nimiž loni dlouho marodila. „U Markéty jsme v tuhle chvíli upřednostnili přípravu na olympijské hry,“ řekl trenér Lukáš Dostál.
„Už před začátkem sezony jsme plánovali, že může s ohledem na své zranění vynechat nějaké závody. Zároveň jsme ji chtěli mít v Ruhpoldingu, kde se nadále připravuje s celým týmem a má také k dispozici potřebné zázemí,“ vysvětlil Dostál kroky realizačního týmu české reprezentace.
Davidová má za sebou operaci vyhřezlé ploténky poté, co značnou část minulé sezony chyběla. Pro účast v šestém dílu SP v Novém Městě na Moravě příští týden s ní nicméně trenéři počítají.
Sprint tak pojede čtveřice Jessica Jislová, Lucie Charvátová, Tereza Voborníková a Tereza Vinklárková. Jedná se o tutéž sestavu, která díky kvalitní střelbě bojovala ve středu dlouho o stupně vítězů, nakonec skončila pátá.
Starty českých biatlonistek ve sprintu SP v Ruhpoldingu
Jessica Jislová (9), Lucie Charvátová (30), Tereza Voborníková (36), Tereza Vinklárková (59).
I přes absenci hlavní opory Davidové Češky jen třikrát dobíjely, první tři úseky zvládly bezchybně a měly nejlepší střelbu ze všech týmů. Zvítězily Norky o necelou vteřinu před Italkami, třetí doběhly Švédky.
„Mít po třech úsecích na kontě pořád za nula dobití je super výkon. Terka (Vinklárková) dobíjela 1+2, to je také super. Po střelecké i běžecké stránce dnes panuje spokojenost. Páté místo beru jako úspěch,“ řekl trenér Lukáš Dostál v rozhovoru pro ČT sport.
Právě finišmanka Vinklárková, která nahradila Davidovou, se před střelbou držela v čelné skupině, na střelnici ale bezchybnou bilanci neudržela. I přes jednu opravu ale zůstávala čtvrtá v kontaktu s třetí Němkou Preussovou. Na poslední střelbě opravovala dvakrát a dokončila pátá.
„Snažila jsem se všechno si nepřipouštět. Byla jsem hrozně ráda za holky, jak se jim ta štafeta povedla. Doufám, že je to pro ně předzvěst olympiády. Snažila jsem se zastoupit funkci Markéty Davidové a to není lehká funkce. Z pátého místa jsem nadšená. Za mě je to úplně top,“ uvedla.