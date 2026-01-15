Štafetu Světového poháru biatlonistů v Ruhpoldingu vyhrála reprezentace Francie. Druhé bylo Norsko, třetí Německo. České kvarteto ve složení Tomáš Mikyska, Jonáš Mareček, Vítězslav Hornig a Michal Krčmář dojelo na šestém místě. Přímé přenosy a zpravodajství ze SP sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
SESTŘIHGenerálka na OH pro francouzskou štafetu, čeští biatlonisté šestí
V generálce na únorové olympijské hry Češi doplatili na dvanáct dobíjených ran a po necelém týdnu zopakovali umístění z Oberhofu, čímž vyrovnali nejlepší výsledek sezony. Zaostali o minutu a dvě sekundy za vítěznými Francouzi, kteří triumfovali navzdory trestnému kolu Fabiena Clauda na prvním úseku. Čtvrtí skončili Švédové, pátí byli překvapivě Estonci.
„Byl jsem extrémně nervózní už při nástřelu a pak i na ležce. Ta byla dneska poněkud pomalejší, hodně jsem si to tam hlídal, možná až moc. Naštěstí tam všechno spadlo. Stojka mě mrzí, naštěstí jsem to stihl dostřelit,“ vyprávěl Mikyska, který zahájil závod čistou položkou vleže. Vestoje ale třikrát dobíjel a předal na deváté příčce se ztrátou 12,2 sekundy na čelo.
Na lyžích měl třetí nejrychlejší běžecký čas na prvním úseku, na Daleho-Skjevdala měl jen dvanáct sekund ztráty. „Měl jsem kliku, chytil jsem ho v posledním kole, překvapilo mě, že jsme jeli spolu a bylo to fajn. Ke konci mi pak už trochu ujel, ale nakonec jsem to docela, doufám, stáhl,“ smál se.
Mareček poté odvracel hrozbu trestných kol dokonce dvakrát. V ležce minul první tři rány, po úpravě mířidel ale už zbývajících pět zvládl. Rodák z Nového Města na Moravě dobíjel třikrát i vestoje, na poslední dva terče mu zbývaly dva náboje. Těžké chvíle ale opět ustál a předal štafetu čtrnáctý s mankem 52,5 sekundy.
„Byl jsem z toho totálně zmatený. Celé dny bylo bezvětří, bylo to super, teď jsem tam přijel, nula vítr a tři vedle,“ nechápal Mareček.
„Když jsem nedal tři ze tří, tak jsem říkal, že taky můžu nedat vůbec nic. Byl jsem z toho úplně v háji a bylo to hrozný,“ dodal Mareček.
Hornigovi se podařilo po čisté střelbě vleže ztrátu snížit. Vestoje ho ale zbrzdily dvě dobíjené rány. Do posledního úseku vyslal Krčmáře na desáté příčce se ztrátou 46,7 sekundy. Zajel nicméně čtvrtý nejlepší třetí úsek. „Že jedna vypadne, to se v tomhle typu závodu stane, ale musí se to opravit na první ránu, ne až na druhou.“
A pokračoval: „Některé štafety se dají jet tak, že si do závodu člověk postupně z tempa najede, dnes to tak nebylo, byl to sprint. Na lyžích jsem se cítil dobře, taková klasika,“ uvedl Hornig.
Krčmář v prvním běžeckém kole využil to, že soupeři v čele se Švédem Sebastianem Samuelssonem taktizovali. Poté mu pomohla i střelba. Vleže byl stoprocentní a na závěrečné stojce opravoval jen jednou. Štafetě tak polepšil o čtyři příčky a cílem projel s téměř pětisekundovým náskokem před sedmým Švýcarskem.
Podle trenéra Michaela Málka to nebyl úplně perfektní výkon. „Bude tam hodně chyb, co budeme klukům vytýkat, hlavně na střelnici. Bereme to, ale chyb bylo hodně,“ hodnotil.
Pátý díl SP pokračuje v Ruhpoldingu v pátek a sobotu sprinty a neděli obstarají stíhací závody. Poté se závodní pole přesune na generálku, kterou bude hostit od příštího čtvrtka do neděle Nové Město na Moravě.
Výsledky štafety biatlonistů SP v Ruhpoldingu
Výsledky štafety biatlonistů SP v Ruhpoldingu
1. Francie (F. Claude, Lombardot, Fillon Maillet, Perrot) 1:08:58,1 (1+4), 2. Norsko (Dale, Laegreid, Uldal, Christiansen) -6,2 (0+7), 3. Německo (Strelow, Riethmüller, Zobel, Nawrath) -7,9 (0+5), 4. Švédsko -24,0 (0+7), 5. Estonsko -38,0 (0+4), 6. Česko (Mikyska, Mareček, Hornig, Krčmář) -1:02,9 (0+12).