Mlha, mlha a zase mlha. Poprvé pojedu bez jakéhokoli tréninku, žasne Voborníková

Světový pohár míří do finále. V loňské sezoně byl Holmenkollen zalitý sluncem, jenže tentokrát to bude o něčem jiném. Kopec nad Oslem se ponořil do mlhy. Reprezentanti při trénincích mnohdy ani pořádně neviděli. Podmínky budou velkým tématem posledního dílu elitního seriálu, který načne sprint biatlonistek. Přímé přenosy sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
„Přijde mi, že tam vidíme úplný stejný nic jako trenéři v dalekohledu,“ říká v rozhovoru pro ČT sport Tereza Vinklárková, pro kterou je poslední sezona v kariéře zároveň ta nejlepší.
Vinklárková je v Oslu spolu s trojicí Tereza Voborníková, Lucie Charvátová a Jessica Jislová. Malorážky tedy kvůli mlze zůstaly na stojanech, a tak Češky vyrazily na trať. Ani tam ale moc nepochodily. Závodní okruhy totiž byly zavřené.
Na některých místech je trať hodně měkká, v dalších částech byla pořadateli prosolena a tam je naopak jako led.
„Momentálně jsme v takové fázi, jak to naladit, aby to fungovalo na ten závod, aby se na tom ti sportovci s prominutím nezabili, aby mohli lyžovat,“ říká trenér a bývalý biatlonista Ondřej Moravec.
„Asi poprvé v životě jdu do závodu s tím, že jsem nestřílela ani jsem si neprojela závodní trať. Jsem na to popravdě zvědavá,“ říká olympijská medailistka Voborníková. Během čtvrtka by se nicméně mělo počasí vylepšit.
Závěrečného podniku SP v Oslu se účastní také čtyři muži. Na rozdíl od uplynulých podniků v Kontiolahti a Otepää vypadl Petr Hák. Biatlonisté tak jedou ve složení Michal Krčmář, Vítězslav Hornig, Mikuláš Karlík a Tomáš Mikyska.
„Nominaci si vyjel Jonáš Mareček. Po vzájemné dohodě jsme se ale rozhodli, že teď upřednostníme přípravu na další sezonu. To platí i pro Petra Háka, takže do Osla pokračujeme se čtyřmi muži i ženami,“ řekl sportovní ředitel Ondřej Rybář.
„Zvažovali jsme nominaci juniorek, ale ty za sebou mají mistrovství světa, kde navíc byly hodně náročné podmínky,“ dodal Rybář.
V pátek se pojede sprint mužů. V sobotu jsou na programu stíhací závody a v neděli norský podnik vyvrcholí závody s hromadným startem.
Starty českých biatlonistek ve sprintu SP v Oslu
Lucie Charvátová (5), Tereza Voborníková (56), Tereza Vinklárková (78), Jessica Jislová (86)