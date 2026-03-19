Biatlon

Mlha, mlha a zase mlha. Poprvé pojedu bez jakéhokoli tréninku, žasne Voborníková


před 7 hhodinami|Zdroj: ČT sport

Světový pohár míří do finále. V loňské sezoně byl Holmenkollen zalitý sluncem, jenže tentokrát to bude o něčem jiném. Kopec nad Oslem se ponořil do mlhy. Reprezentanti při trénincích mnohdy ani pořádně neviděli. Podmínky budou velkým tématem posledního dílu elitního seriálu, který načne sprint biatlonistek. Přímé přenosy sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.

„Přijde mi, že tam vidíme úplný stejný nic jako trenéři v dalekohledu,“ říká v rozhovoru pro ČT sport Tereza Vinklárková, pro kterou je poslední sezona v kariéře zároveň ta nejlepší.

Vinklárková je v Oslu spolu s trojicí Tereza Voborníková, Lucie Charvátová a Jessica Jislová. Malorážky tedy kvůli mlze zůstaly na stojanech, a tak Češky vyrazily na trať. Ani tam ale moc nepochodily. Závodní okruhy totiž byly zavřené.

Na některých místech je trať hodně měkká, v dalších částech byla pořadateli prosolena a tam je naopak jako led.

Nahrávám video
Biatlonisté budou závodit v mlžném Holmenkollenu
Zdroj: ČT sport

„Momentálně jsme v takové fázi, jak to naladit, aby to fungovalo na ten závod, aby se na tom ti sportovci s prominutím nezabili, aby mohli lyžovat,“ říká trenér a bývalý biatlonista Ondřej Moravec.

Nahrávám video
Sestřih biatlonové štafety dvojic v Otepää
Zdroj: ČT sport

„Asi poprvé v životě jdu do závodu s tím, že jsem nestřílela ani jsem si neprojela závodní trať. Jsem na to popravdě zvědavá,“ říká olympijská medailistka Voborníková. Během čtvrtka by se nicméně mělo počasí vylepšit.

Závěrečného podniku SP v Oslu se účastní také čtyři muži. Na rozdíl od uplynulých podniků v Kontiolahti a Otepää vypadl Petr Hák. Biatlonisté tak jedou ve složení Michal Krčmář, Vítězslav Hornig, Mikuláš Karlík a Tomáš Mikyska.

Nahrávám video
Sestřih sprintu biatlonistek SP v Otepää
Zdroj: ČT sport

„Nominaci si vyjel Jonáš Mareček. Po vzájemné dohodě jsme se ale rozhodli, že teď upřednostníme přípravu na další sezonu. To platí i pro Petra Háka, takže do Osla pokračujeme se čtyřmi muži i ženami,“ řekl sportovní ředitel Ondřej Rybář.

„Zvažovali jsme nominaci juniorek, ale ty za sebou mají mistrovství světa, kde navíc byly hodně náročné podmínky,“ dodal Rybář.

V pátek se pojede sprint mužů. V sobotu jsou na programu stíhací závody a v neděli norský podnik vyvrcholí závody s hromadným startem.

Starty českých biatlonistek ve sprintu SP v Oslu

Lucie Charvátová (5), Tereza Voborníková (56), Tereza Vinklárková (78), Jessica Jislová (86)

Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.