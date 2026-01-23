Zkráceným vytrvalostním závodem biatlonistek pokračuje v Novém Městě na Moravě Světový pohár. Do generálky na únorové olympijské hry ale nezasáhne Markéta Davidová, která laboruje s bolestmi zad. Přímé přenosy a zpravodajství ze SP sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
Těšení Plecháčové, rozhodnutá Vinklárková. Do bojů v Novém Městě vstupují i biatlonistky
Mistryni světa z vytrvalostního závodu z roku 2021 Davidovou nahradí v Novém Městě devatenáctiletá Ilona Plecháčová. V nominaci jsou také Tereza Voborníková, Lucie Charvátová, Jessica Jislová a Tereza Vinklárková.
Davidová, která absolvovala sérii vyšetření, nicméně zůstává součástí olympijské nominace, kterou Vinklárková označila za splněný sen. Šance na premiérovou účast pod pěti kruhy si váží o to víc, že chce kvůli zdraví ukončit po sezoně kariéru.
„Spíš to mám v hlavě srovnané, že by to bylo perfektní zakončení a splněný sen. Odmalička jsem se snažila o účast na olympiádě, což se podařilo. Myslím, že by to bylo krásné zakončení,“ prohlásila Vinklárková, která chce končit kvůli zdraví. V minulosti řešila časté imunologické problémy.
Ve Vysočina Areně startuje potřetí, jela zde také vloni a před třemi lety. „Moc se mi tu líbí. Hlavně jak tu spoustu lidí znáte a lidé, kteří vám jinak fandí na dálku, vám najednou fandí na blízko. Samozřejmě fandí všem, ale někteří jsou tu opravdu jen kvůli mně,“ řekla Vinklárková.
Ve kráceném individuálním závodu chce využít současné dobré období a navázat na výkony z Ruhpoldingu. „Psychicky jsem z minulého týdne nastavená dobře. Nové Město je, co se týče tratí a střelnice, úplně něco jiného než Ruhpolding. Je to tady dost komplikované a nebude to tady tak vyrovnané jako v Ruhpoldingu,“ doplnila Vinklárková.
„Běh je letos její silnější stránka. Do střelby se postupně dostává, tak snad to bude mít tuhle tendenci. Už na prvním svěťáku jsme řešili polohu. Byl tam malinko problém se stabilitou vestoje, ale nic zázračného, prostě jsme lehce upravili polohu, aby se cítila líp, a snad to bude lepší,“ řekl trenér Lukáš Dostál.
„Hrozně se těším. Jsem trošku nervózní, ale doufám, že nervozita půjde po startu stranou a předvedu to, co dělám na trénincích a umím,“ řekla loňská dorostenecká mistryně světa Plecháčová, která minule v Novém Městě pomohla před domácími fanoušky štafetě k osmému místu.
Podle svazového předsedy Jiřího Hamzy bude vzhledem k olympijským hrám Nové Město výsledkově trochu upozaděné.
„Zatím se moc netrefujeme, ale kluci ukázali, že začali lépe běhat. Minulé sezony to bylo naopak. Věřím, že se to sejde a forma bude směrem k olympijským hrám gradovat. Cíl je jasný, z olympiády se chceme vracet s medailí.“
Vedení v elitním seriálu bude hájit Lou Jeanmonnotová z Francie, která má před Finkou Suvi Minkkinenovou náskok 136 bodů. Do Nového Města na Moravě naopak nedorazí švédské sestry Hanna a Elvira Öbergovy či třetí žena průběžného pořadí SP Maren Kirkeeideová.
„Termín je výborný, ale kdyby byl v jiném roce, než je olympiáda, tak by to bylo lepší. Někteří závodníci totiž dávají přednost závěrečné přípravě před olympijskými hrami,“ poukázal Hamza.
Starty českých biatlonistek
Jessica Jislová (13), Lucie Charvátová (18), Tereza Voborníková (26), Tereza Vinklárková (45), Ilona Plecháčová (73)