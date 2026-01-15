České biatlonistky podaly ve středeční štafetě perfektní výkon, a tak se čeká, jak na to odpoví jejich týmoví kolegové. Na start štafety Světového poháru v Ruhpoldingu jde čtyřka Tomáš Mikyska, Jonáš Mareček, Vítězslav Hornig a Michal Krčmář. Přímý přenos startuje na ČT sport a ČT sport Plus ve 14:15.
Hornigovi Ruhpolding chutná. Českou štafetu rozjede Mikyska, finišmanem Krčmář
Jede se čtvrtá štafeta sezony, která je zároveň generálkou na únorové olympijské hry. Právě proto, že se konají ve vysokohorské Anterselvě, odcestovali o Vánocích do destinace jak Hornig, tak i Krčmář. A evidentně to oběma velice prospělo.
„Od obou to byl v Oberhofu vysoký standard. Čeho byl Bimbo schopný v posledním kole ve štafetě, to jsem od něj dlouho neviděl. Klukům jsem říkal, že podali dobrý výkon a jsem na ně hrdý,“ řekl svazovému webu trenér Ondřej Moravec.
Ve složení Mikyska, Krčmář, Mareček a Hornig skončili šestí, což je jejich nejlepší výsledek v sezoně. Ztratili 25,5 sekundy na vítězné Norsko, které triumfovalo navzdory dvěma trestným okruhům.
Hornig, který si loni v Ruhpoldingu zajel nejlepší výsledek v kariéře, což bylo páté místo ve vytrvalostním závodě, se vedle toho posunul ve stíhacím závodě o 28 příček a v Oberhofu skončil jedenáctý.
„Kluci ve štafetě ukázali, že můžou jezdit s těmi nejlepšími. To je pozitivní. Dva dny se v Oberhofu hodně podařily i našemu servisnímu týmu,“ uvedl sportovní ředitel svazu Ondřej Rybář.
Nominace mužů je beze změn. V Ruhpoldingu se představí ještě Mikuláš Karlík. „Tomču chytaly křeče do jeho zdravé nohy, podvědomě totiž ulevuje té levé, operované. Ve sprintu i ve stíhačce to bylo vidět na jeho běžeckém projevu. Když jel dlouho do kopce, tak se mu noha zakyselila a nemohl ji naplno využít. Ale snad to byl jen momentální svalový problém,“ uvedl Moravec.
Navzdory předpokladům se ještě v Ruhpoldingu nevrátí do SP Nor Johan-Olav Botn. Ten po skvělém vstupu do sezony vynechá závody i v druhém německém dějišti po Oberhofu.
Tam v minulých dnech nestartoval v důsledku zdravotních problémů. Závodník, který se zároveň stále vzpamatovává z úmrtí reprezentačního kolegy Siverta Guttorma Bakkena, se podle svých slov na start ještě necítí.
V pátek se v Ruhpoldingu uskuteční sprint žen, v sobotu sprint mužů. V neděli program vyvrcholí stíhacími závody. Poté biatlonisté absolvují v příštím týdnu šestý díl SP v Novém Městě na Moravě.