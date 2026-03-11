Už od ledna všechno směřovalo k tomu, že Michal Krčmář řekne velké ano. Tedy lépe řečeno: pokračuje se v kariéře. Záviselo to nejen na chuti nejzkušenějšího českého biatlonisty závodit, ale také na souhlasu rodiny. Ten byl pro pětatřicetiletého harcovníka Světového poháru naprosto nejdůležitější.
Krčmář pokračuje v kariéře: Největší otázka pro mě byla podpora rodiny
„Všechno, o čem jsme se doma s manželkou bavili, proběhlo v souznění toho, jak to chceme nastavit dál. Pro mě byla největší otázka, abych z ní cítil, že je to v pohodě, protože to nemá doma úplně jednoduché,“ říká v rozhovoru pro ČT sport stříbrný olympijský medailista z roku 2018.
Krčmář má téměř čtyřletého syna Viktora a dvouletou dceru Tamaru. „Nejenže tam jsou dvě děti, ale ona (manželka, pozn red.) podniká už dlouhé roky a občas jede na hraně, takže jsem to potřeboval nastavit tak, abych jí občas případně mohl pomoct nebo abychom ten náš životní styl sladili,“ vysvětluje.
Na setrvání v profesionálním sportu se reprezentant dohodl také se sportovním ředitelem svazu Ondřejem Rybářem a vyplynulo z toho, že by ho měla během jara a léta čekat nanejvýše tři soustředění.
„Už od ledna jsem v sobě cítil, že bych chtěl pokračovat, ale musí chtít i rodina. Když někam odjíždím a jsem dlouho pryč, musím cítit, že je to tak v pořádku a jsou s tím doma v pohodě,“ popisuje Krčmář.
„Kdyby to tak nebylo, tak nejsem uvolněnej a neprobíhá to tak, jak by, myslím, mělo. Takže jsem rád, že to takhle dopadlo, protože mám tu chuť, a to je asi nejdůležitější,“ dodává muž, jehož nejlepším výsledkem z uplynulých olympijských her je šesté místo ze závodu s hromadným startem.