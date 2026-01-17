Po biatlonistkách jdou na start sprintu Světového poháru muži. V Ruhpoldingu mají před sebou závod na deset kilometrů s dvěma položkami, účastnit se ho bude pětice Čechů. Přímý přenos sledujte na ČT sport a ČT sport Plus od 14:30.
Biatlonisté pojedou v Ruhpoldingu sprint. Vylepší Hornig deváté místo z Annecy?
Dosud nejlepším českým umístěním ve sprintu této sezony je po bezchybné střelbě deváté místo Vítězslava Horniga před Vánoci ve francouzském Annecy.
Hornig vedle toho skončil ve sprintu dvakrát dvaadvacátý, Michal Krčmář byl v Oberhofu na 18. místě. Trenéři by si ale umístění ve dvacítce představovali ideálně více.
Ve čtvrtek skončili Tomáš Mikyska, Jonáš Mareček, Hornig a Krčmář šestí ve štafetě, která byla generálkou na únorové olympijské hry. Doplatili na dvanáct dobíjených ran a zopakovali tak umístění z Oberhofu. Poprvé v sezoně triumfovali Francouzi před Norskem a Německem.
Češi vyrovnali nejlepší výsledek sezony. Zaostali o minutu a dvě sekundy za vítěznými Francouzi, kteří triumfovali navzdory trestnému kolu Fabiena Claudea na prvním úseku. Čtvrtí skončili Švédové, pátí byli překvapivě Estonci.
České biatlonistky na úspěšnou střelbu ze středeční štafety ve sprintu nenavázaly a skončily mimo první čtyřicítku.
Starty českých biatlonistů ve sprintu SP v Ruhpoldingu
Michal Krčmář (20), Vítězslav Hornig (22), Mikuláš Karlík (29), Tomáš Mikyska (49), Jonáš Mareček (83)
Při absenci odpočívající Markéty Davidové byla nejlepší Tereza Vinklárková na 47. místě. Zvítězila Švédka Hanna Öbergová o 7,5 sekundy před Lou Jeanmonnotovou z Francie. Třetí skončila Italka Lisa Vittoziová.
V neděli čekají závodníky stíhačky. Před olympijskými hrami v Itálii, které začnou 6. února, absolvují biatlonisté ještě příští týden domácí SP v Novém Městě na Moravě. Ve Vysočina Areně se bude závodit od 22. do 25. ledna.