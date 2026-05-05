Spojení Moravec a Šlesingr se vrací v roli trenérského dua biatlonové reprezentace mužů

Český biatlon vstoupí do nové sezony se změnou v trenérském složení. K mužskému A-týmu se po bok Ondřeje Moravce zařadí další bývalý reprezentant Michal Šlesingr. Mladý B-tým povede Michael Málek.
Šlesingr za svou dlouhou kariéru, která se uzavřela v březnu 2020 v Novém Městě na Moravě, reprezentoval Česko na čtyřech olympijských hrách a mnoha mistrovstvích světa. Ze světových šampionátů si také domů přivezl tři medaile. Kromě toho startoval ve více než čtyřech stovkách Světových pohárů. V posledních letech působil u reprezentace jako technický koordinátor.
Nyní je před ním trenérská výzva, u mužské elity doplní svého někdejšího reprezentačního kolegu Ondřeje Moravce. „Je s biatlonem spojený už třicet let. Jako jeden z mála českých juniorů se dokázal hned prosadit mezi dospělými. Byl u vzestupu českého biatlonu a může se pochlubit kompletní sbírkou medailí z mistrovství světa. Celou kariéru strávil po boku Ondry Moravce, který se skvěle etabloval i jako trenér. Věřím, že teď společně vytvoří silný tandem,“ hodnotí Šlesingrův přínos sportovní ředitel Ondřej Rybář.
Sám Šlesingr mluví o velké osobní výzvě. „Vracím se do prostředí, ve kterém jsem prožil půlku svého života. Pro mě je to velká výzva a moc se na ni těším. Viděl jsem, jak dobře s týmem funguje Ondra Moravec, a zároveň jsem rád, že nám bude nablízku i Ondra Rybář. To mi dodává sebedůvěru. Jako sportovec jsem si toho hodně prožil sám a zpětně vidím, že bych některé věci udělal jinak. Věřím, že tyhle zkušenosti teď můžu předat klukům. Cítím z nich, že na sobě chtějí pracovat,“ popsal čtyřnásobný olympionik.
Z aktivního reprezentačního týmu se Šlesingrem závodil už jen Michal Krčmář. „Snažil jsem se jich zbavit, ale vrací se jak bumerang. Ještě čekám, kdy se vrátí Jaroslav Soukup,“ usmál se Krčmář. „Známe se velice dobře. Máme za sebou dva lidi, kteří chtějí něco dokázat. Změna může působit překvapivě, ale myslím, že tahle dvojice má obrovský potenciál,“ míní.
Šlesingrovy nezkušenosti na trenérském postu se neobává. „Vždy, když jdete do něčeho nového, je to risk. Neříkám, že je jistota, že všechno bude super, čas ukáže. Ale já se na to těším. Kluci po prvním dnu zjistili, že atmosféra funguje,“ říká optimisticky.
Rybář vstoupí do nové sezony v roli sportovního ředitele a zároveň šéftrenéra. Podle Ondřeje Moravce se toho tolik nemění. „V tomto složení jsme pracovali už v minulé sezóně. Ondra byl v roli sportovního ředitele, ale s jeho historií je přirozené, že přidá i svůj trenérský pohled. Nevím, jestli někdy u týmu ve Světovém poháru působili mladší trenéři. I proto si myslím, že je Ondrova přítomnost důležitá. Sám jsem zvědavý, jak moc se do toho zapojí. Měl by s námi být na více kempech a propojit jednotlivé týmy, aby fungovaly jako celek,“ míní jedna polovina nového trenérského dua.
Změny poznaly další české reprezentace. K B-týmu, který připravuje mladé nadějné závodníky a závodnice, se přesouvá Michael Málek. Naopak ženský výběr změny nečekají, ve své druhé sezoně jej povedou Lukáš Dostál a Jakub Procházka. U akademického týmu pokračuje Zdeněk Vítek. Biatlonovou kariéru ukončil Jakub Štvrtecký, který se chce věnovat lyžařským disciplínám.
V týmu žen figuruje i Markéta Davidová, která má za sebou druhou operaci vyhřezlé ploténky. „Momentálně nechce nikdo nic uspěchat. Markétu čeká delší rehabilitace a pak přechodné období s lehčími tréninky. Jakmile bude připravená naskočit do přípravy, budeme s ní řešit individuální plán,“ přibližuje Rybář.
Biatlonová sezona začne 24. listopadu ve finském Kontiolahti, vrcholem sezony bude mistrovství světa v estonském středisku Otepää. Přímé přenosy z celého ročníku nabídne ČT sport a ČT sport Plus.
Složení biatlonových reprezentací
A-tým mužů: Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Mikuláš Karlík, Tomáš Mikyska, Jonáš Mareček, Petr Hák
A-tým žen: Tereza Voborníková, Lucie Charvátová, Markéta Davidová, Tereza Vinklárková (příprava Akademický tým), Ilona Plecháčová (příprava B tým), Jessica Jislová, Heda Mikolášová, Kateřina Pavlů
B-tým: David Eliáš, Vladimír Kocmánek, Jakub Bouška, Jan Gregor, Valerie Křížová, Lucie Jandurová, Anna Matějková
Akademický tým: Matyáš Martan, Ferdinand Jansa, Jiří Blaha, Tomáš Sucharda, Šimon Hurta, Miroslava Červená, Kristýna Otcovská, Jolana Závacká, Natálie Dlabová
Junioři: Michael Málek, Daniel Ryška, Lukáš Vejvoda, František Jelínek, Adam Hanuš, Jakub Neuhäuser
