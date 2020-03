SP v biatlonu v Novém Městě bude bez diváků. Na Vysočinu se chystaly desítky tisíc lidí

Ten se chystá doporučit vládě, aby zvážila vyhlášení tzv. nouzového stavu. Mohla by pak regulovat dodávky ochranných pomůcek a rychleji přijímat opatření.

"Z mého pohledu je to rozhodnutí Bezpečnostní rady státu a organizátoři se s tím budou muset vypořádat. Vzhledem k tomu, kolik lidí na tu akci mělo přijet, je to preventivní opatření a za mě, já jsem žádnou jinou alternativu neviděl," řekl ministr vnitra Jan Hamáček.

"Základ je zodpovědnost lidí, aby brali ohled na ostatní, co se týká globálního pohledu. Další jsou základní hygienické návyky a být opatrnější v přístupu k mytí rukou. Jinak fungujeme normálně. Je to totéž co letiště, ale prevence je důležitá," dodal sportovní ředitel biatlonistů Ondřej Rybář ve vysílání České televize.

"Ve Finsku asi podobná situace nehrozí," dodal Rybář k tomu, že po Novém Městě se Světový pohár přesouvá do Kontiolahti. "Pak nás čeká Oslo, uvidíme, jak budou reagovat tam," doplnil k vrcholu biatlonové sezony v Norsku.

"Nekonzistentnost v souvislosti s koronavirem pokračuje. Čeští fanoušci se Světového poháru zúčastnit nemohou, zatímco celá biatlonová karavana tam cestovat může, přestože byli v Itálii před méně než čtrnácti dny (v Anterselvě se jelo mistrovství světa, pozn. red.)," prohlásila jedna z největších biatlonových hvězd Martin Fourcade.

Ve středu ráno má Bezpečnostní rada rozhodnout o dalších akcích. "A budeme reagovat. Jak je známo, Švýcarsko rozhodlo o zákazu akcí s více než tisícovkou osob, Francie s 5000 osob," uvedl premiér Andrej Babiš.