V biatlonové nominaci pro olympijské hry se ocitlo také jméno Petra Háka. Mladý závodník účastí na Hrách naváže na rodinnou tradici. Dvaadvacetiletý Hák zároveň musí sport kombinovat také se studiem vysoké školy.
Rodiče byli z nominace dojatí, líčil Hák. Omluvenku ze školy zatím nemá
„Byl to super pocit, neuvěřitelný. Myslím, že si to asi nedovedete představit. Slyšet, že se dostanu na olympiádu, bylo super,“ řekl Hák. Dvojnásobný medailista z loňského mistrovství světa juniorů si nominaci vysloužil díky výkonům v nižším IBU Cupu, kde mu patří průběžné desáté místo. Na základě svazových kritérií předčil v souboji na dálku Jonáše Marečka.
O jisté pozici v týmu se dozvěděl v neděli po telefonu od trenérů Ondřeje Moravce a Michaela Málka. „Myslel jsem, že mi po tom povedeném víkendu chtějí pogratulovat nebo se mnou ty závody rozebrat, protože jsme se dlouho neviděli. A po pár minutách gratulací mi oznámili, že by mě chtěli nominovat,“ líčil Hák.
Biatlon má u něj rodinnou tradici. Jeho otec Zdeněk se účastnil olympijských her v Lake Placid 1980 a Sarajevu 1984. Maminka Eva závodila na Hrách v Lillehammeru 1994, Naganu 1998 a Salt Lake City 2002. Je také mistryní světa ze štafety z roku 1993. „Maminka byla dojatá a tatínek taky. Oni sami vědí, jaké je dostat se na olympiádu a jaké asi zažívám pocity, takže byli moc rádi,“ řekl.
Je připravený se vrcholné akce v Itálii zúčastnit i v kombinaci se školou. Studuje obor letecké dopravy na ČVUT. „Zatím jsem to nestihl všem říct. Jirka Hamza (předseda svazu) říkal, že by mi zařídil nějaké uvolnění ze školy. Nevím, jak to skloubit, protože ČVUT je dost zásadová a složitá škola. Uvidím, jak to vymyslíme,“ řekl Hák.
Mezi školou a biatlonem „přepíná“ i nyní. V lednu absolvoval řadu zkoušek. „Pendluju mezi Prahou a závody v podstatě bez tréninku. Vždycky mám jen ten jeden trénink před závodem a ze závodu hned zase jedu do Prahy, učím se a jdu na zkoušku. Tak probíhal celý můj leden,“ řekl Hák.
Pár zkoušek chtěl absolvovat i před olympiádou, ale zřejmě k tomu nedojde. „Budu to asi muset upravit, protože ve škole bych se potkal s velkým množstvím lidí a vzhledem k týmu si nemůžu dovolit být nemocný. Takže už teď další zkoušku nezvládnu a budu se soustředit jen na závody,“ uvedl.
Ke studijnímu oboru letecké dopravy ho přivedla záliba k matematice a fyzice. Dříve také uvažoval, zda se nevěnovat studiu naplno a neskončit s biatlonem. „Zvažoval jsem to po operaci kolena, když jsem vypadl před sezonou skoro na dva měsíce. Moc se mi nedařilo a začínal jsem uvažovat o školách, protože jsem ten rok maturoval. Bylo to těžké období, ale nakonec jsem se rozhodl to skloubit,“ vyprávěl Hák.
Stejně jako v případě Markéty Davidové či Lucie Charvátové i jemu pomáhá studium k vyváženosti. „Ano, odvádí mě to pryč od biatlonu a ve finále mi to pomáhá, co se týče stresu nebo tlaku z biatlonu. Já ho necítím, musím se učit, takže mě to donutí nad tím nepřemýšlet,“ řekl Hák.
Ve čtvrtek mladý biatlonista poprvé v sezoně zasáhne do Světového poháru. V Novém Městě na Moravě pojede od 18:15 zkrácený vytrvalostní závod. Na konci minulé sezony zaujal například 35. místem ve sprintu v Oslu. „Uvidím, jak tady na mě zapůsobí atmosféra, ale samozřejmě hezký výsledek by byl doma krásný. Těším se na to. Je tu super atmosféra a doufám, že si to tady užiju,“ doplnil Hák.