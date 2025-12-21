Nejlepší český výsledek v závodech s hromadným startem v Annecy si připsal Michal Krčmář. Po jedné chybě obsadil čtrnácté místo, což je pro něj sezonní maximum. Šestnáctý dojel Vítězslav Hornig a stejně dopadla Tereza Voborníková, Lucii Charvátové patřilo šestadvacáté a Markétě Davidové poslední třicáté místo. Francie trium neslavila, nejrychlejší ženou byla Norka Maren Kirkeeideová, klání mužů ovládl Ital Tommaso Giacomel.
Krčmář si připsal na střelnici jedinou chybu, a to na první stojce. V závěrečném kole zabojoval a ve finiši dojel čtrnáctý. „Dneska jsem ukázal, co umím a co mám dělat,“ prohlásil spokojený český reprezentant.
Hornig zapsal ve třetím nejrychlejšícm střeleckém čase o jednu minelu navíc. Zbrzdil ho vypadlý zásobník na jedné z položek. „Vyrazil jsem si to loktem nebo něčím, vůbec nevím, jak se mi to povedlo. Ještě se mi to nestalo,“ popsal kuriozní chvilku Hornig.
„Jsem rád, že se to od Hochfilzenu a Östersundu zvedlo. Směrem k olympiádě je na čem stavět,“ shrnul šestnáctý muž závěrečného závodu před vánočními svátky.
Giacomel neměl na trati konkurenci, v cíli slavil třetí kariérní triumf i s jedním trestným kolem. Eric Perrot vyobojoval pro domácí barvy alespoň stříbro.
Davidová se trápila na chvostu
Tereza Voborníková byla jedinou z tria Češek, která první dvě položky zvládla čistě a držela se na šestém místě, jen deset vteřin od samotného čela. Jedenácté místo náleželo Lucii Charvátové, naopak Markétu Davidovou čtyři chyby potopily až na úplné dno výsledkové listiny. Nic nepomáhal ani jeden z nejlepších běžeckých časů.
Vše se pokazilo na první střelbě vestoje, kde Voborníková i Charvátová udělaly po dvou chybách. Špička startovního pole, na které jely domácí Francouzky Braisazová-Bouchetová s Jeanmonnotovou, byla rázem ta tam.
Rozhodovalo se na poslední položce, která přinesla velký zvrat. Dosavadní lídryně chybovaly, ale domácím fanouškům to nemuselo tolik vadit – před obě se totiž dostala čistě střílející Camille Benedová. Francouzka měla náskok čtrnácti vteřin, které ale byly rázem pryč, když Benedové rapidně došly síly. Předstihla ji dosud nenápadná Norka Kirkeeideová. V závěru ještě odolala náporu Jeanmonnotové a slavila vítězství.
Jako první z Češek dorazila do cíle Voborníková, která s mankem 62 vteřin obsadila šestnácté místo. Charvátová s šesti chybami dojela šestadvacátá, úplně poslední skončila nejhůře střílející Davidová (sedm chyb).
Výsledky hromadných závodů v Le Grand Bornand
Muži (15 km): 1. Giacomel (It.) 33:35,1 (1 tr. okruh), 2. Perrot (Fr.) -18,1 (0), 3. Christiansen (Nor.) -21,3 (2), 4. Strelow (Něm.) -21,8 (0), 5. Botn -25,4 (2), 6. Dale-Skjevdal (oba Nor.) -36,7 (2), ...14. Krčmář -1:19,3 (1), 16. Hornig (oba ČR) -1:24,9 (2).
Průběžné pořadí (po 8 z 21 závodů): 1. Botn 560, 2. Perrot 447, 3. Giacomel 431, 4. Samuelsson 385, 5. Christiansen 369, 6. Laegreid (Nor.) 333, ...17. Hornig 165, 25. Krčmář 96, 37. Karlík 47, 55. Mareček 20, 71. Štvrtecký (všichni ČR) 4.
Ženy (12,5 km): 1. Kirkeeideová (Nor.) 32:53,2 (1 tr. okruh), 2. Jeanmonnotová -0,3 (1), 3. Braisazová-Bouchetová -0,8 (1), 4. Benedová (všechny Fr.) -5,7 (0), 5. Basergaová (Švýc.) -15,5 (1), 6. Preussová (Něm.) -18,0 (1), ... 16. Voborníková -1:02,6 (3), 26. Charvátová -2:19,0 (6), 30. Davidová (všechny ČR) -2:59,5 (7).
Průběžné pořadí SP (po 8 z 21 závodů): 1. Jeanmonnotová 481, 2. Kirkeeideová 413, 3. Wiererová (It.) 363, 4. Magnussonová (Švéd.) 363, 5. Minkkinenová (Fin.) 353, 6. Benedová 313, ...19. Charvátová 136, 25. Voborníková 119, 29. Davidová 93.