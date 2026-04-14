Basketbal

Žabiny budou znovu hrát o titul s USK, ve finále jim ale asi bude chybět Hamzová


před 3 hhodinami|Zdroj: ČTK

Soupeřkami basketbalistek USK Praha ve finále domácí nejvyšší soutěže budou popáté za sebou Žabiny. Brněnský tým ukončil semifinálovou sérii ŽBL výhrou 92:53 na hřišti SBŠ Ostrava a zvítězil 3:0 na zápasy.

Finále na tři vítězné duely, v němž bude USK útočit na šestnáctý titul za sebou a jubilejní dvacátý celkově, začne v Praze v pondělí 20. dubna. O den dříve odstartuje série o bronz na dvě výhry v Ostravě, jež přivítá KP Brno.

Žabiny sice Ostravě poprvé v této sérii nenastřílely stovku, ale i tak si připsaly další jednoznačné vítězství. Dvaadvaceti body se na něm podílela Stephanie Jonesová.

Triple doublem se s týmem pro tuto sezonu rozloučila Eliška Hamzová, jež se bude ucházet o angažmá ve WNBA v týmu Minnesoty a ligové finále nejspíš vynechá. Reprezentační rozehrávačka zapsala 12 bodů, 10 asistencí a 14 doskoků.

„Zápas bych zhodnotila kladně, i přes to, že jsme udělaly pár chyb oproti předešlým utkáním. Jsem ráda, že jsme to takhle ubojovaly, venkovní zápasy jsou vždycky těžší, ale my jsme to zvládly a za to jsem moc ráda,“ uvedla autorka 10 bodů Žabin Natálie Stoupalová.

Přečtěte si také

Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.