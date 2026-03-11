Druhý nejlepší výkon historie NBA. Bam Adebayo nastřílel při výhře Miami 150:129 nad Washingtonem 83 bodů. Zařadil se tak za Wilta Chamberlaina, který v roce 1962 nasázel do koše soupeře rovnou stovku. Osmadvacetiletý Adebayo překonal o dva body maximum zesnulé legendy Kobeho Bryanta, jenž v roce 2006 zaznamenal v jednom utkání 81 bodů.
„Wilt, já, pak Kobe. Zní to šíleně.“ Adebayo nastřílel neuvěřitelných 83 bodů
Adebayo zároveň vytvořil rekord NBA v trestných hodech: novým maximem v jednom utkání je jak jeho 43 házených, tak 36 proměněných šestek. Za 42 minut na hřišti trefil dvojnásobný olympijský vítěz 20 ze 43 střel z pole, z toho sedm z 22 trojkových pokusů.
„Wilt, já, pak Kobe. Zní to šíleně,“ komentoval historický večer Adebayo, jehož dosavadním rekordem z jednoho zápasu bylo 41 bodů. V úterý přidal devět doskoků a tři asistence. Utkání dominoval od začátku: již v první čtvrtině dal 31 bodů, do poločasu měl 43 a po třech čtvrtinách 62 bodů.
Dosavadní rekord v počtu házených trestných hodů držel Dwight Howard, jenž měl dvakrát 39 pokusů. Maximum v proměněných šestkách (28) drželi Chamberlain a Adrian Dantley. Chamberlain svých 28 trestných hodů proměnil v legendárním utkání z roku 1962, kdy nastřílel 100 bodů, což je stále nejlepší výkon historie NBA. Rekord v dresu Miami dosud držel LeBron James se 61 body z roku 2014.
„Pro mě šlo jen o to zůstat klidný a soustředěný, vědět, že můžu dosáhnout něčeho výjimečného. Nevěřil jsem, že to bude 83 bodů, ale být u toho doma, před mámou a fanoušky, je neuvěřitelný historický moment,“ řekl v slzách Adebayo.
Krejčího Portland prohrál
Vít Krejčí v zápase mezi Portlandem a Charlotte zaznamenal po třech bodech i doskocích. Za Trail Blazers odehrál přes 11 minut a přidal i jednu asistenci. Portland ale ztratil devatenáctibodový náskok a prohrál 101:103.
O vítězství Hornets rozhodl zejména výkon LaMela Balla, který ve čtvrté čtvrtině zaznamenal 12 ze svých 14 bodů a výrazně přispěl k obratu. Třiadvacet bodů a devět doskoků si připsal Brandon Miller, zatímco Portland vedli Jerami Grant se 24 a Deni Avdija s 22 body.
Výsledky NBA
Philadelphia – Memphis 139:129, Brooklyn – Detroit 100:138, Miami – Washington 150:129, Atlanta – Dallas 124:112, Milwaukee – Phoenix 114:129, San Antonio – Boston 125:116, Houston – Toronto 113:99, Golden State – Chicago 124:130 po prodl., Portland – Charlotte 101:103 (domácí Krejčí 3 body, 1 asistence a 3 doskoky), Sacramento – Indiana 114:109, LA Lakers – Minnesota 120:106.