V 126. utkání NBA v řadě pokořil Shai Gilgeous-Alexander dvacetibodovou hranici a vyrovnal historický rekord legendy Wilta Chamberlaina ze začátku 60. let. Rozehrávač Oklahomy zaznamenal proti Denveru 35 bodů, blýskl se vítěznou trojkou 2,7 sekundy před koncem a rozhodl o triumfu 129:126.
Gilgeous-Alexander vyrovnal rekord Chamberlaina z 60. let a rozhodl o výhře Oklahomy
Nejužitečnější hráč minulé sezony přidal také 15 asistencí a devět doskoků a nedopustil se žádné ztráty míče. Tolik bodů a finálních přihrávek bez chyby v rozehrávce zaznamenal dosud pouze LeBron James, který dosáhl této ceněné statistiky v roce 2018.
V zápase domácí hvězdě sekundoval zejména Jaylin Williams s 29 body a 12 doskoky. Oba celky v utkání vedly o 12 bodů. Denver dokonce o 13, přesto nakonec neuspěl navzdory dalšímu triple doublu Nikoly Jokiče. Srbský pivot si připsal 32 bodů, 14 doskoků a 13 asistencí a dvojciferných hodnot ve třech statistických ukazatelích dosáhl ve 24. utkání v sezoně a 188. v kariéře. Dalších 28 bodů přidal Tim Hardaway, jenž trefil osm trojek.
Thunder vyhráli pošesté za sebou a v 66. utkání v sezoně načali šestou desítku vítězství. Denver na šestém místě Západní konference má bilanci 39–26.
Los Angeles Clippers doma porazili 126:118 New York. Knicks nepomohl k úspěchu ani autor 35 bodů a 12 doskoků Karl-Anthony Towns. Clippers v březnu uspěli popáté z šesti utkání a poprvé od listopadu se dostali na bilanci 50 procent (32–32). S 29 body a osmi asistencemi byl jejich lídrem Kawhi Leonard.
Také zbylé tři pondělní zápasy skončily výhrami domácích týmů. Cleveland využil výrazné oslabení Philadelphie, jíž vedle Joela Embiida a Paula George chyběli také Tyrese Maxey či VJ Edgecombe, a zvítězil 115:101. Sixers prohráli počtvrté z posledních pěti utkání a vzdaluje se jim přímý postup do osmifinále play-off.
Čtvrtou porážku z pěti uplynulých zápasů utrpělo také Golden State. V hale Utahu prohráli Warriors 116:119 a na osmém místě Západní konference teď mají stejnou bilanci jako devátí Clippers. Vedle Jazz, kteří jsou na Západě předposlední, uspěl také další z aktuálních outsiderů ligy Brooklyn, který doma přehrál v utkání týmů mimo postupové pozice do play-off Memphis 126:115.
Výsledky NBA
Výsledky NBA
Cleveland – Philadelphia 115:101, Brooklyn – Memphis 126:115, Oklahoma City – Denver 129:126, Utah – Golden State 119:116, LA Clippers – New York 126:118.