Osmnáct bodů, které Kevin Durant nasbíral proti New Orleans, jej v historické tabulce střelců dostalo na šesté místo. Sedmatřicetiletý basketbalista předskočil Němce Dirka Nowitzkého. Durantův Houston navíc slavil vítězství 119:110.
Kevin Durant předskočil Nowitzkého a je šestým nejlepším střelcem historie NBA
Durant v zápase, v němž Rockets proti nejslabšímu celku ligy vedli až o 19 bodů, nastřílel osmnáct bodů. Patnáct sekund před koncem proměnil dva trestné hody, čímž předstihl Nowitzkého. Čtyřnásobný olympijský vítěz má nyní 31 562 bodů a na pátého Michaela Jordana mu jich chybí 730.
„Být před Dirkem, k němuž jsem vzhlížel a který patřil k mým idolům (…). Je to vážně neskutečné. Chci pokračovat v tom, co dělám, šplhat dál vzhůru a uvidíme, na co to bude stačit,“ uvedl Durant, kterému po utkání gratulovali nejen diváci aplausem, ale ve speciálním videu také Nowitzki.
Durant dříve v tomto ročníku předstihl Wilta Chamberlaina, jenž zakončil kariéru s 31 419 body. Před Jordanem jsou dále Kobe Bryant, Karl Malone, Kareem Abdul-Jabbar a LeBron James, jenž má na první příčce 42 727 bodů. Z dalších aktivních hráčů je devátý James Harden s 28 667 body.
Klíčovým mužem Houstonu byl v nedělním duelu Jabari Smith Jr., který nasbíral 32 bodů. Pivot Alperen Sengün jich přidal 21 a Amen Thompson 20. New Orleans prohrálo poosmé z posledních 10 zápasů. Nestačilo mu 21 bodů Treye Murphyho nebo 20 bodů Ziona Williamsona.