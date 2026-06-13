Věřili jsme si. Ale tohle nechápu, neskrýval údiv ze šestého finále Švrdlík

Pardubická pohádka i po šestém finálovém utkání pokračuje. Beksa dokázala také třetí domácí zápas proti favorizovanému Nymburku dotáhnout do vítězného konce, a poprvé od roku 2003 tak vynutila ve finále nejvyšší basketbalové ligy rozhodující sedmý zápas. Na protažení série si podle kapitána Kamila Švrdlíka pardubický tým věřil. Že však dvacetinásobnému šampionovi nadělí nevídaný debakl 86:57, nečekal.
„My jsme si věřili, že s nimi můžeme hrát. To jsme si potvrzovali celou sezonu. Myslím, že hodně lidí nám nevěřilo, že to můžeme dotáhnout až takhle. Že je třikrát porazíme a dotáhneme to sedmého zápasu. Ale tohle nechápu. Bylo to takové přání. Že se to podařilo a jsme v tom sedmém zápase, je skvělé,“ uvedl Švrdlík.
Jeho tým ovládl třetí čtvrtinu 27:5 a před závěrečnou desetiminutovkou vedl o 25 bodů. „I když to bylo o těch 28 bodů osm minut do konce, tak jsem si říkal: 'Pojďme ještě makat'. Protože jsem pořád asi věřil, že začnou něco dávat. Pak už se to ale dohrávalo, už jsem věděl, že to je hotové. Tohle jsem opravdu nečekal, že to takhle může dopadnout. V těch zápasech v sezoně to bylo plus minus pět bodů na jednu nebo na druhou stranu,“ konstatoval Švrdlík.
Domácí skvěle vstoupili do druhého poločasu, když získali náskok 14 bodů. „V té chvíli začali spěchat. Trošku zpanikařili, že teďka to musí dotáhnout a nám to narůstalo dál a dál. Od nás super obrana. Potom už upadli do nějaké křeče a to je těžké. Víme to, v pátém zápase jsme se potom trápili a bylo strašně těžké dát koš. A už víte, že vlastně přemýšlíte o dalším zápase,“ prohlásil Švrdlík.
Pardubice otočily v semifinále s Brnem sérii z 0:2 a nepříznivého stavu ve třetím duelu na 4:2 na zápasy. Teď mohou předvést obrat i s Nymburkem. „Myslím, že s tím nepočítal ani Nymburk. Jak bylo oznámeno to spojení se Slavií, to taky podle mě plánovali, že to bude po sérii. Nemají vlastně halu (na sedmý zápas), takže tam byla asi spousta věcí, s čím se nepočítalo. Uvidíme, co bude v sedmém zápase. Samozřejmě víme, že to bude úplně jiný zápas než dneska, ale dotáhli jsme to takhle daleko, takže pojďme pro to,“ burcoval.
Nemyslí si, že by vysoká porážka Nymburk poznamenala. „Já si myslím, že daleko těžší pro ně byla ta porážka tady ve čtvrtém zápase 0,5 vteřiny před koncem trojkou z otočky. Je to hodně zkušený tým. Tohle je nevyvede z míry. Ale z toho, že jsme to dotáhli do sedmého zápasu, asi mohou být trošku nervózní,“ prohlásil Švrdlík.
Z vyprodané Sportovní haly Dašická vytěžila Beksa i potřetí v sérii maximum. „To je úžasné. Co bylo třeba po tom čtvrtém zápase, jak padl rozhodující koš, to jsem myslel, že hala spadne. Je skvělé, že se chytnou další lidi, že to není jenom od fanklubu. Vlastně všichni fandí a je to skvělé,“ uvedl devětatřicetiletý pivot. Před sezonou v podobnou podporu ani nedoufal. „Jsem za to strašně rád, že jsme lidi zbláznili do basketu. Vlastně už teď není žádný jiný sport, takže jsem rád, že se nám takhle daří a že to lidi baví,“ dodal Švrdlík.