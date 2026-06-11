Pardubice strašily Nymburk jen do poločasu, ten je výhru od titulu

Druhá polovina zápasu pátého finálového zápasu ligy basketbalistů rozhodla o tom, že favorizovaný Nymburk je o jednu výhru blíž titulu. Ovšem hlavně v prvním poločase to Nymburk ve své zaplněné hale neměl snadné. Přišel až o čtrnáctibodové vedení, v půli prohrával 41:42. Ve druhém poločase si ale favorit soustředěným výkonem došel pro třetí výhru v sérii 92:71 a je jednu výhru od titulu. Ovšem šestý zápas se bude hrát v Pardubicích, které tu obě předchozí utkání vyhrály, a v přímém přenosu jej opět můžete sledovat v sobotu na ČT sport a ČT sport Plus.
Pokud by Pardubice navázaly na dvě domácí výhry v sérii, sedmý zápas by se uskutečnil v pondělí v Praze na Královce, kde Nymburk po sloučení se Slavií bude nyní hrát a představil se tam i v evropských pohárech.
Nejlepším střelcem na straně vítězů byl s 19 body Matěj Svoboda, který byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem utkání. O dva body méně dal za Nymburk Ondřej Sehnal, jenž přidal i sedm asistencí a sedm doskoků. Pardubicím nepomohlo odvrátit vysokou porážku ani 25 bodů Joea Bryanta.
„Rozdíl byl v obraně. My byli schopni bránit tak, jak jsme chtěli. Byla tam snaha, vůle a většinu utkání také soustředění. Je to vlastně jednodušší, než se může zdát. Je to o tom, kdo lépe dodržuje základní pravidla a jednoduché věci, které má každý basketbalista plnit. Taktika může trochu pomoct, ale ve finále je to vždy hlavně o vůli. Pardubice několikrát ukázaly, že se nevzdávají a dokáží se vrátit do zápasu z jakéhokoli stavu. Bylo to o tom udržet naši hru,“ řekl kouč Nymburka Oren Amiel.
Pardubice v úvodu třikrát vedly, po trojce Ryana Moffatta to bylo 9:5. Na to ale Nymburk odpověděl patnáctibodovou šňůrou. Načal ji dvěma koši Jaromír Bohačík, který se postaral o šest z prvních devíti bodů domácích v zápase. Pasáž, v níž Beksa tři minuty a 50 sekund nepřidala ani bod, ukončil až trefou z perimetru Adam Lukeš.
Obhájce triumfu dominoval i v úvodu druhé čtvrtiny. Načal ji čtyřmi body Tony Perkins a Marcus Santos-Silva nejdříve zblokoval trojkový pokus tentokrát nevýrazného pardubického střelce Treye Bonhama, aby vzápětí po Bohačíkově asistencí zařídil náskok už 14 bodů.
„Potřebovali jsme, aby se Marcus Santos-Silva zvedl. Potřebujeme jeho sílu pod košem. Věřím, že si to přenese i do dalšího zápasu. Především tu jeho energii a soustředění,“ prohlásil Amiel.
Východočeši se ale vrátili do hry šňůrou 15:0 a otočili stav na 27:26. Šesti body se na tom podílel Moffatt, který sérii zakončil trojkou a proměněnou šestkou. Více než čtyřminutové čekání Nymburka na koš ukončil trojkou Sehnal. Bryant sedmi body v řadě ještě zařídil vedení 42:37, ale do poločasu snížili Matěj Svoboda a Sehnal na rozdíl bodu.
Druhý poločas načal dvěma šestkami Sehnal a sedmibodovou šňůru domácích dovršil trojkou Bohačík. Beksu ještě dostal dvakrát do vedení Bryant. Nejdříve trojkou s faulem, po kterém proměnil i trestný hod, a pak průnikem pod koš. Jeho 20. bod v zápase ale zajistil poslední náskok hostů v zápase. Košem s úspěšnou šestkou Santose-Silvy a Svobodovou trojkou otočili domácí na 56:52.
Do konce třetí čtvrtiny získal Nymburk vedení o 11 bodů, které zařídil svým prvním úspěšným zápisem v utkání kapitán Martin Kříž trefou z dálky. Domácí rozdíl navyšovali a v 35. minutě to bylo po osmibodové šňůře Sehnala už o 19. Na konci Svoboda jednou šestkou a David Böhm třemi trestnými hody ještě navýšili největší rozdíl v utkání.
„Nymburk hrál opravdu dobře v obraně. Dnes jsme asi neměli šanci. Když chceme Nymburk porazit, tak musíme být v zápase úplně jinak. Ale není to tak, že bychom hráli špatně nebo že bych říkal klukům, že nebojovali. Prostě Nymburk byl lepší, hrál tu svoji obranu. Nám trošku asi chyběly nohy v zápase,“ uvedl kouč Pardubic Jan Šotnar.
„Já už se pak díval směrem k zápasu číslo šest, protože jsme prohráli bitvu, ale ne válku. Menší potence Bonhama asi byla kombinací toho, že neměl svůj den a byla na něj dobrá obrana Nymburka, především od Fandy Rylicha,“ komentoval Šotnar jen čtyřbodový příspěvek amerického střelce.
Pro Nymburk to byl poslední zápas v domácí hale před sloučením s pražskou Slavií. „Byl to větší než jen obyčejný zápas. Byl to poslední soutěžní zápas pod tímto názvem klubu v této hale a chápu, že pro mnoho lidí tady to je hodně emocionální. Je v tom hodně historie. Proto jsem rád, že se nám povedlo tento zápas vyhrát a lidé se mohli radovat z výhry na této palubovce s tímto klubem ještě se jménem Nymburk,“ dodal Amiel.
Finále play-off basketbalové ligy mužů – 5. zápas:
Finále play-off basketbalové ligy mužů – 5. zápas:
Nymburk – Pardubice 92:71 (20:12, 41:42, 72:61)
Nejvíce bodů: Matěj Svoboda 19, Sehnal 17, Santos-Silva 14 – Bryant 25, Moffatt 14, Tůma 8. Fauly: 21:22. Trestné hody: 20/12 – 25/18. Trojky: 12:9. Doskoky: 39:35. Stav série: 3:2.