Uzdravený Gilgeous-Alexander táhl Oklahomu, Detroit zdolal v prodloužení Cleveland


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Nejužitečnější hráč minulého ročníku NBA Shai Gilgeous-Alexander se vrátil na hřiště po devíti zápasech, které vynechal kvůli zranění břicha, a pomohl 36 body k výhře Oklahomy City v Denveru 127:121 po prodloužení. Vedoucí tým soutěže Detroit přetlačil Cleveland 122:119 také po prodloužení. Boston deklasoval Brooklyn 148:111, když v utkání střílel se skvělou úspěšností téměř 67 procent.

Gilgeous-Alexander se na palubovce objevil poprvé od začátku února a okamžitě zazářil. Obhájcům titulu, kteří v předchozích deseti zápasech čtyřikrát prohráli a přišli o vedení v NBA, pomohl i devíti asistencemi.

O výhře Oklahomy City mohl hvězdný kanadský rozehrávač rozhodnout už 26 sekund před koncem čtvrté čtvrtiny, jeho střelu však zblokoval Christian Braun. Chet Holmgren podpořil vítězství Thunder 15 body a 21 doskoky.

Ve vyhecovaném utkání, v němž padlo pět technických chyb a dva úmyslné fauly, lépe odstartovali domácí, kteří úvodní část ovládli 33:19 a vedli až o 16 bodů.

Thunder však zbývající čtvrtiny vyhráli a v prodloužení se dostali do trháku až osmi bodů. Nuggets nestačilo ani 39 bodů Jamala Murrayho, triple double Nikoly Jokiče za 23 bodů, 17 doskoků a 14 asistencí nebo Braunových 23 bodů.

Thunder si v čele Západní stále drží s bilancí 46-15 náskok dvou utkání na San Antonio, Denver je čtvrtý s bilancí 37-23.

Boston dovedli k vítězství nad Brooklynem Jaylen Brown s Nikolou Vučevičem, kteří dali po 28 bodech. Sekundoval jim Payton Pritchard s 22 body. Boston trefil 22 z 34 trojek a 52 ze 78 střel, což je třetí nejvyšší úspěšnost v historii klubu. Nets prohráli poosmé v řadě.

Prodloužení se hrálo i v Detroitu, kde Cleveland bez Jamese Hardena a Donovana Mitchella nenašel recept na Jalena Durena, autora 33 bodů a 16 doskoků. Cade Cunningham se na výhře lídra soutěže podílel 25 body, 10 doskoky a sedmi asistencemi.

Duel dostal do prodloužení Daniss Jenkins třemi trestnými hody 4,7 sekundy před koncem čtvrté čtvrtiny. V nastavení mohl vyrovnat trojkou v poslední sekundě Evan Mobley, ale minul. Cavaliers vedli Jarrett Allen s 25 body a devíti doskoky, Mobley s 23 body a 12 doskoky nebo Sam Merrill s 20 body.

New York zvítězil hladce 127:98 v Milwaukee. Jalen Brunson přispěl k výhře hostů 27 body, O.G. Anunoby 24 body a Karl-Anthony Towns 17 body a 14 doskoky. Dallas bez opor včetně Coopera Flagga podlehl Memphisu 105:124. Lídrem vítězů byl Cam Spencer s 25 body.

Výsledky NBA

Detroit – Cleveland 122:119 po prodl., Boston – Brooklyn 148:111, Milwaukee – New York 98:127, Dallas – Memphis 105:124, Oklahoma City – Denver 127:121 po prodl.

