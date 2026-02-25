Basketbalisté Portlandu prohráli v NBA na domácí palubovce s Minnesotou 121:124. Vít Krejčí v dresu Trail Blazers zapsal do statistik osm bodů, tři doskoky a dvě asistence.
Portland potřetí v sezoně nestačil na Minnesotu, Krejčí zaznamenal osm bodů
Portland, kterému chyběl zraněný Deni Avdija, ztratil zápas v poslední čtvrtině. Domácí v ní nabrali až devítibodovou ztrátu a i když v závěru dotahovali, nakonec prohráli s Minnesotou i potřetí v sezoně.
Pětadvacetiletý Krejčí odehrál přes 15 minut a trefil dvě trojky. Nejlepším střelcem Trail Blazers byl s 22 body Jrue Holiday, za hosty Anthony Edwards zaznamenal 34 bodů, Jaden McDaniels přidal 29 bodů.
Ligoví lídři z Oklahomy stále bez hvězdného Shaie Gilgeouse-Alexandera zvítězili v Torontu 116:107, na třetí výhře obhájců titulu za sebou se podílel 27 body Cason Wallace. Domácí Raptors stáhli manko 25 bodů z třetí čtvrtiny až do nerozhodného stavu 101:101, ale na svoji stranu skóre nepřeklopili a závěr vyšel lépe soupeři.
Jonathan Kuminga zazářil při debutu za Atlantu a sezonním maximem 27 bodů z pozice náhradníka dovedl tým k jasné výhře 119:98 nad Washingtonem. Emotivní kulisu měl návrat Traeho Younga do Atlanty po lednové výměně, ale kvůli zranění sledoval hvězdný rozehrávač porážku svého nového týmu jen z lavičky.
Charlotte si při jasné výhře v Chicagu 131:99 připsalo osmé venkovní vítězství za sebou, což je klubový rekord. Bulls nestačilo životních 32 bodů Matase Buzelise a prohráli desátý zápas v řadě. Lídrem Hornets, kteří trefili 25 tříbodových košů, byl Brandon Miller s 23 body. Nováček Kon Knueppel zaznamenal o dva méně a trefil tři trojky. Na kontě jich má po 58 zápasech už 200, nikdo jiný to v NBA nezvládl rychleji.
Návrat Joela Embiida po zranění a pětizápasové pauze pomohl Philadelphii k výhře 135:114 nad Indianou. Kamerunský pivot zaznamenal 27 bodů. Nejlepším hráčem hostů byl Tyrese Maxey s 32 body, 9 doskoky a 8 asistencemi.
Čtvrtou výhru v řadě a devátou z posledních deseti zápasů si připsal Boston, který stíhá ve Východní konferenci vedoucí Detroit. Celtics zvítězili na palubovce Phoenixu 97:81, jejich lídrem byl Derrick White s 22 body.
Suns hráli opět bez dvou nejlepších střelců týmu Devina Bookera a Dillona Brookse, kteří společně v průměru doručují 46 bodů na zápas. Brooks bude ze hry po čerstvé operaci zlomené ruky ještě nejméně měsíc.
Paolo Banchero se blýskl 36 body a 10 doskoky při těsné výhře Orlanda 110:109 nad domácími Los Angeles Lakers. Zápas rozhodl 6,7 sekundy před koncem Wendell Carter, tříbodový pokus LeBrona Jamese na druhé straně v koši neskončil.
Portland – Minnesota 121:124 (za domácí Krejčí 8 bodů, 3 doskoky, 2 asistence), Indiana – Philadelphia 114:135, Atlanta – Washington 119:98, Brooklyn – Dallas 114:123, Toronto – Oklahoma City 107:116, Cleveland – New York 109:94, Chicago – Charlotte 99:131, Milwaukee – Miami 128:117, New Orleans – Golden State 113:109, Phoenix – Boston 81:97, LA Lakers – Orlando 109:110.