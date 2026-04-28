Děčín srovnal sérii s Brnem. První výhru má Opava

Série mezi Brnem a Děčínem je vyrovnaná 1:1. Severočeši druhé čtvrtfinálové utkání otočili na konečných 98:89. V paralelní sérii Opava zahájila souboj s Ústím nad Labem vítězstvím na jeho palubovce 98:85.
Brňanům nepomohl ani skvělý výkon Tevina Olisona, jenž dal 36 bodů. Americký rozehrávač proměnil osm z deseti trojek a vyrovnal sezonní rekord NBL. Děčín táhl Al-Amir Dawes, který nastřílel 32 bodů. Trefil všech 17 trestných hodů a zaostal o dva za maximem tohoto ligového ročníku. Jaden Edwards přispěl 22 body.
„Splnili jsme cíl, který jsme si dnes dali, a to hrát lépe než včera. Věřím, že jsme schopni hrát ještě lepší basket a že Brno ještě potrápíme,“ řekl děčínský trenér Tomáš Grepl. „Stejná situace byla loni a doufám, že i letos bude série co nejdelší, aby byla sezona co nejpestřejší,“ dodal.
Brněnský kouč Martin Vaněk nijak nesmutnil. „Je to 1:1, neprohráváme. Samozřejmě, vedli jsme o deset bodů a nevyhráli jsme, tak to ale někdy bývá. Rozhodly neproměněné trestné hody v koncovce,“ uvedl. „Do Děčína vyrazíme s trochu jinou sestavou. Zapojíme hráče, kteří se vracejí po zranění, a budeme bojovat.“
Opava dala 16 trojek ze 40 pokusů a odstartovala úspěšně sérii s Ústí nad Labem, kterému předtím v lize třikrát za sebou podlehla. Po vyrovnaném prvním poločase Slezané už nepustili vedení a postupně svůj náskok navýšili až na 20 bodů, než Sluneta v závěru sedmibodovou šňůrou porážku zmírnila.
„S Opavou je to stále stejné. Necháváme se zmlátit pod košem, soupeř má snadné doskoky a dává množství košů z druhých šancí. Střelecky se prosazují i hráči, kteří běžně tolik nebodují,“ řekl domácí kapitán Ladislav Pecka. „My se naopak na každý bod hrozně nadřeme a hrajeme příliš individualisticky, stylem jeden proti pěti. Zkrátka nám chybí týmovost. To je právě to, co musíme zlepšit – doskoky a týmový výkon,“ uvedl.
Podle Filipa Zbránka vyhrála Opava díky dobré obraně. „I když výsledek tomu možná úplně neodpovídá. Nenechali jsme Ústí odskočit do žádného výraznějšího vedení. Později, když se nám začalo dařit i při střelbě z dálky, jsme si již utkání pohlídali,“ konstatoval autor 15 bodů a nejlepší střelec vítězného týmu spolu s Wesleym Personem.