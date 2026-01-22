Basketbal

USK Praha porazil v Eurolize Galatasaray i podruhé


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK
USK po druhé výhře nad Galatasaray udržel v Eurolize naději na postup
Basketbalistky USK Praha zvítězily ve 4. kole nadstavby Evropské ligy na hřišti vedoucího Galatasaraye Istanbul 71:64 a s bilancí šesti výher a čtyř porážek se vyrovnaly třetímu Bourges. Galatasaray utrpěl ve skupině E druhou porážku z deseti zápasů a v obou případech to bylo s týmem trenéra Martina Bašty, který uspěl i 10. prosince doma po výsledku 64:55.

Po 16 bodech daly za obhájkyně titulu Pauline Astierová a Janelle Salaünová. Nejlepší střelkyní zápasu byla s 18 body domácí Marine Johannesová.

Další zápas čeká USK příští týden ve středu doma proti Schiu, s kterým svede přímý duel o postupovou pozici do boje o Final Six.

Po 99 sekundách hry otevřela skóre Astierová a Pražanky od té doby vedení nepustily. V úvodu šly devítibodovou šňůrou do trháku 11:1. Pěti body to zařídila Astierová a čtyřmi Brionna Jonesová. V první čtvrtině vedly obhájkyně titulu dvakrát už o 13 bodů.

V úvodu druhé čtvrtiny dal Galatasaray poprvé v zápase dva koše za sebou. Jenže další pasáž, kterou orámovaly trojkami Petra Malíková a Mariana Přibylová, ovládly hráčky USK 10:1 a vedly už o 17 bodů. Přestože domácí tým snížil ztrátu třikrát na 12 bodů, v poločase byl stav 48:31 díky střele Salaünové s klaksonem.

Do třetí čtvrtiny vstoupil lépe Galatasaray a za první dvě minuty měl skóre 7:2, ale Pražanky odpověděly devítibodovou šňůrou, kterou podpořila pěti body Valériane Ayayiová.

Byl z toho nejvyšší rozdíl v utkání – 21 bodů. Pěti body v řadě zkorigovala stav Juhászová, ale české šampionky si stále držely velký náskok.

Na startu poslední desetiminutovky díky dvěma šestkám Salaünové opět vedly o 20 bodů, ale potom následoval finiš domácích.

Hráčky Galatasaraye od stavu 52:69 natáhly dvanáctibodovou šňůru a bývalá kapitánka USK Teja Oblaková dvěma trestnými hody 23 sekund před koncem přiblížila svůj nový tým na pět bodů. Poslední slovo ale měla s dvěma úspěšnými šestkami na druhé straně Bridget Carletonová.

