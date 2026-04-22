USK je po další výhře poslední krok od dvacátého titulu

Basketbalistky USK Praha zvítězily ve druhém finále na palubovce brněnských Žabin 85:57 a už jen jedna výhra je dělí od jubilejního dvacátého titulu. V sérii hrané na tři vítězné zápasy vedou 2:0.
„Jsem hrozně rád, jak jsme do zápasu vstoupili. Říkali jsem si, že jestli nezachytíme začátek a budeme pomalí stejně jako v domácím zápase, tak tady můžeme mít problémy,“ řekl v rozhovoru pro Nova Sport 1 trenér USK Martin Bašta.
„Dostali jsme (jen) devět bodů a velmi dobře jsme bránili. Od začátku jsme nastavili ráz zápasu. Dobře jsme se rozjeli. Ve třetí čtvrtině jsme se trochu zasekli, tam se to trochu zdramatizovalo, ale pak už jsme to kontrolovali. Myslím, že jsme kontrolovali celý zápas,“ uvedl Bašta.
Obhájkyně titulu táhla kapitánka Valériane Ayayiová, francouzská křídelnice zaznamenala double double za 15 bodů a 10 doskoků. Střelecky stejně úspěšná byla i její krajanka Janelle Salaünová. Na straně domácího týmu si připsala 15 bodů Petra Záplatová. Brňankám chyběla rozehrávačka Eliška Hamzová, která již odcestovala do USA na přípravný kemp před startem WNBA.
Pražanky navázaly proti Žabinám na pondělní domácí vítězství 106:71 a vyhrály v tomto ligovém ročníku i 30. utkání. V domácí soutěži prodloužily neporazitelnost na 63 zápasů. Naposledy neuspěly před dvěma lety právě na palubovce Žabin, kde v druhém utkání finálové série prohrály 69:71.
Svěřenkyně trenéra Martina Bašty měly dnes duel v hale Rosnička od začátku pod kontrolou. Brněnské soupeřky nepustily ani jednou do vedení a po šňůře devíti bodů v závěru první části vyhrály úvodní desetiminutovku 24:9. Sedm bodů zaznamenala Ayayiová.
Favoritky navýšily v úvodu druhé čtvrtiny vedení až na 19 bodů. Jejich nápor zastavila Záplatová, po jejíchž trefách se Brňanky dotáhly na jedenáctibodové manko (21:32). V závěru poločasu ale hráčky USK opět odskočily. Utekly do vedení o 22 bodů a do kabin šly s náskokem o dvacet. Žabiny brzdilo také jedenáct ztrát.
Ve třetí čtvrtině narostlo manko Brňanek až na 30 bodů. Po zlepšené obraně sice domácí hráčky snížily, před poslední čtvrtinou ale stále prohrávaly o 19. V poslední desetiminutovce si basketbalistky USK vítězství pohlídaly. Brněnského soupeře v zápase předčily na doskoku poměrem 45:33, připsaly si také 17 zisků.