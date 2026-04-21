Basketbal

Královo Pole porazilo i napodruhé Ostravu a získalo ligový bronz


před 4 hhodinami|Zdroj: ČTK

Hráčky KP Brno získaly potřetí za sebou ligový bronz. V druhém utkání série o třetí místo porazily doma v Králově Poli SBŠ Ostrava po obratu v závěru 68:64. Brňanky vyhrály 2:0 na zápasy.

Většinu duelu byly přitom ve vedení hostující hráčky, jež usilovaly o historicky první výhru na hřišti KP a srovnání stavu série, která by se vrátila na rozhodující souboj do Ostravy. Ve třetí čtvrtině si svěřenkyně trenérky Ivety Raškové vypracovaly náskok až 15 bodů, do závěrečné části vstupovaly s desetibodovým vedením, ale zápas k vítězství nedotáhly.

Zhruba pět minut před koncem začaly Brňanky od stavu 54:63 ztrátu výrazně stahovat a dvě a čtvrt minuty před sirénou je Michaela Vondráčková poslala svým třetím košem za sebou do vedení 64:63. Hostující Adéla Smutná ještě jedním proměněným trestným hodem vyrovnala, ale koncovka už patřila domácímu týmu trenérky Marcely Krämer.

Ostrava má navzdory dnešní porážce za sebou nejúspěšnější sezonu v historii. V jejím úvodu tým SBŠ poprvé postoupil do Evropského poháru, v lednu premiérově triumfoval v domácím poháru a nyní si prvně zahrál, i když neúspěšně, o ligové medaile.

Češky narazí na MS na obhájkyně titulu z USA, Itálii a Čínu

Češky narazí na MS na obhájkyně titulu z USA, Itálii a Čínu
