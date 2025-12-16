Cooper Flagg jako první osmnáctiletý hráč v historii NBA nastřílel v zápase 42 bodů. Ani nový osobní rekord vycházející hvězdy ale Dallasu nepomohl, podlehl Utahu 133:140 po prodloužení. Bitvu hvězdných pivotů těsně vyhrál Nikola Jokič, který pomohl Denveru k vítězství v prodloužení 128:125 nad Houstonem s Alperenem Sengünem. Oba pivoti předvedli triple double.
Souboj nejlepších pivotů vyzněl pro Jokiče, Flagg nastřílel 42 bodů
Jednička letošního draftu Flagg už je hlavním lídrem Dallasu. Neustále byl aktivní, vybojoval 20 trestných hodů a zaměstnával obranu Utahu. K 42 bodům přidal i sedm doskoků a šest asistencí. Při absenci několika opor v čele s Anthonym Davisem však byl příliš osamocen, zatímco Jazz se mohli opřít o tři hráče. Keyonte George dal 37 bodů, Lauri Markkanen přidal 33 bodů a 16 doskoků a Kyle Filipowski nastřílel 25 bodů.
V prodloužení pak už hráči Dallasu neměli dost sil a dali jen čtyři body, z toho jediný koš ze hry. Utah si připsal desátou výhru v sezoně a v tabulce Západní konference se dostal před Dallas na desáté místo.
„Nevyhráli jsme, takže je pro mě těžké se radovat nebo tak. Ale je to samozřejmě úspěch. Na tyhle věci (rekordy) se moc nesoustředím. Spíš mi jde o to, abych se zlepšoval a pomohl týmu co nejvíce vyhrávat,“ komentoval svůj výkon Flagg, jenž si po zápase ledoval kotník, který si poranil na konci základní hrací doby. V utkání odehrál téměř 42 minut. „Čím více času tráví na hřišti, tím více se rozkoukává a tím je lepší. Dnes večer to všechno předvedl,“ řekl trenér Dallasu Jason Kidd.
Flagg překonal LeBrona Jamese, který v 18 letech nastřílel 13. prosince 2003 za Cleveland 37 bodů proti Bostonu. „Od začátku sezony už uběhlo hodně času. Jsem čím dál tím klidnější a zvykám si. Prostě jsem sám sebou a hraju,“ prohlásil Flagg. V prodloužení už se střelecky neprosadil. „Musím být ještě lepší. Měl jsem pár hloupých ztrát, minul jsem pár snadných střel, musím se více prosazovat i v koncovkách,“ uvedl.
Velké drama se odehrálo v Denveru. Souboj dvou hráčů, kteří jsou považováni za možná nejlepší pivoty současnosti, fanoušky nezklamal. Jokič nasbíral 39 bodů, 15 doskoků a 10 asistencí, Sengün měl 33 bodů, 10 doskoků a 10 asistencí. U klíčových okamžiků zápasu ale byli jiní hráči.
Houston měl na dosah vítězství, když ho Sengün dvě vteřiny před koncem poslal do nejtěsnějšího vedení. Jenže když pak Denver po time outu rozehrával, Amen Thompson fauloval uvolňujícího se Tima Hardawaye a podle pravidel za takový faul v koncovce ještě před rozehráním míče automaticky následuje jeden trestný hod. Jamal Murray ho proměnil, a poslal tím zápas do prodloužení. V něm dal opět Murray dva koše a následně trojkou z rohu zvýšil Spencer Jones na rozdíl sedmi bodů, na což Houston už neměl odpověď. Murray nastřílel celkem 35 bodů. Denver vyhrál popáté za sebou a je druhý v Západní konferenci.
Detroit zvítězil 112:105 v Bostonu a čtvrtou výhrou v řadě si upevnil vedení v tabulce Východní konference. Cade Cunnigham k vítězství Pistons přispěl 32 body a 10 asistencemi. Za Boston dal 34 bodů Jaylen Brown.